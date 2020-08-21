"Вместе против COVID": в Харьковской областной инфекционной больнице подключили новую цистерну с кислородом

Виталий в областную инфекционную больницу привез своего родственника. Мужчина крайне растерян - его дяде 60 лет, и у него обнаружили воспаление легких, тест на «ковид» показал отрицательный результат, но с самого утра вместо того, чтобы оказывать помощь, пенсионера перенаправляют из одного медицинского учреждения в другое.

Виталий

В обласній лікарні дві неділі його откапали, все нормально, виписали додому. Додому приїджаємо два дня він побув, опять задишка. Приїзжаемо в районну - «їдьте в обласну». Ми в обласну сьогодні приїхали – «у нас заповнено», ми в районную. Ми в районну їдемо, там не нужні. Щас ось приїхали 22-у оце, на пропуску кажуть «ждіть».

Директор больницы Павел Нартов заверил, что мужчину все-таки госпитализируют и сделают повторный тест на «COVID». Признает, что такие ситуации возникают из-за того, что до сих пор не отработаны планы действий в таких случаях, и подчеркивает, что при подозрении на «ковид» необходимо придерживаться определенного алгоритма действий: связаться с семейным врачом, сообщить о симптомах, вызвать «скорую», которая уже и отвезет в больницу.

На данный момент в «инфекционке» свободными остаются 3 кровати из 240. Людей с тяжелым течением болезни становится все больше.

Врач говорит, что сейчас даже в обычные палаты приходится ставить аппарат ИВЛ. Кислородных баллонов также теперь не хватает.

Павел Нартов, директор областной инфекционной больницы

Если ми беремо по балону, кисневі балони, раніше ми використовували 24 кисневих балонів на місяць, зараз в день ми використовуємо більше 100 балонів.

Чтобы помочь больнице, благотворители приобрели две цистерны для кислорода. Они были установлены в Чернобыльской и инфекционной больницах.

Максим Зеленский, куратор платформы "Вместе против COVID", считает, что это поможет увеличить возможности больницы и спасти больше жизней, потому что кислород можно будет накапливать, а дальше он уже распределяется в различные отделения.

Максим Зеленский, координатор платформы "Вместе против COVID"

Вартість однієї цистерни майже 25 000 евро. Завод, окрім того, що їх придбав, доставив, він їх змонтував, та сьогодні був перший пуск та заправка цієї станції.

Директор больницы говорит, что на данный момент этой цистерны им хватит, но если больных станет больше, то кислорода нужно будет еще больше.

Агентство Телевидения Новости