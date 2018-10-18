Вместо лекарств: какие продукты помогут от 7 видов боли
В случае если под рукой нет медикаментов или на какой-то из них у вас аллергия, справиться с болью помогут самые простые продукты. EtCetera выяснял, что искать в холодильнике при головной или зубной боли.
1 При зубной боли – возьмите 3-4 штуки гвоздики, разжуйте и подержите во рту.
2 При боли в суставах – ежедневно пейте чай с имбирем или добавляйте имбирь в салат.
3 При боли в спине – съедайте ежедневно 300 граммов винограда.
4 При болях от ПМС(предменструальный синдром) – употребляйте ежедневно по 400 граммов натурального йогурта.
5 При хронической головной боли – добавляйте в пищу по ¼ чайной ложки куркумы.
6 При спазмах желудка – ешьте через день морскую рыбу.
7 При мигренях – ежедневно употребляйте по 300 граммов вишни.
Источник: http://etcetera.media