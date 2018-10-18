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Вместо лекарств: какие продукты помогут от 7 видов боли

Вместо лекарств: какие продукты помогут от 7 видов боли

В случае если под рукой нет медикаментов или на какой-то из них у вас аллергия, справиться с болью помогут самые простые продукты. EtCetera выяснял, что искать в холодильнике при головной или зубной боли.

1 При зубной боли – возьмите 3-4 штуки гвоздики, разжуйте и подержите во рту.

2 При боли в суставах – ежедневно пейте чай с имбирем или добавляйте имбирь в салат.

Вместо лекарств: какие продукты помогут от 7 видов боли3 При боли в спине – съедайте ежедневно 300 граммов винограда.

4 При болях от ПМС(предменструальный синдром) – употребляйте ежедневно по 400 граммов натурального йогурта.

5 При хронической головной боли – добавляйте в пищу по ¼ чайной ложки куркумы.

6 При спазмах желудка – ешьте через день морскую рыбу.

7 При мигренях – ежедневно употребляйте по 300 граммов вишни.

Источник: http://etcetera.media

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