Вместо слов и слез: зачем молодые люди режут себе руки

Каждый десятый подросток в той или иной форме наносит себе увечья. Это могут быть намеренные повреждения кожи (порезы, ожоги), вырывание волос или получение травм из-за рискованного поведения. Чаще всего желание нанести себе повреждения проявляется у подростков в возрасте около 12 лет и может длиться годами.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

Многолетние наблюдения психологов показывают, что люди, склонные причинять себе травмы, пытаются таким способом выразить «непереносимые эмоции и чувства», которые не могут обсудить с близкими. Этому могут быть несколько причин:

— трудности в семье;

— проблемы с друзьями;

— буллинг;

— депрессия;

— тревожность;

— низкая самооценка;

— внезапные переезды, смены коллективов;

— употребление алкоголя и наркотиков.

Отнюдь не все молодые люди реагируют на проблемы, нанося себе травмы. Достаточно часто у людей, склонных к такому способу выражения собственных эмоций, есть и другие «личные обстоятельства»:

— наличие психического расстройства (депрессия, тревога, пограничное расстройство личности и расстройства пищевого поведения);

— отсутствие родителей или уход из дома;

— принадлежность к ЛГБТ;

— суицидальные склонности.

Впрочем, эти индивидуальные особенности не всегда провоцируют склонность к самоповреждению. И наоборот – болезненными экспериментами могут заниматься и подростки, которые внешне кажутся вполне благополучными.

МИФЫ И ПРАВДА

Несмотря на распространенность среди подростков, самоповреждение по-прежнему не вызывает понимания в обществе. Кроме того, возникло множество мифов, которые мешают окружающим правильно реагировать на такое поведение.

«Самоповреждение – это путь к самоубийству». То есть: если ваш ребенок или близкий друг режет себе руки, то у него есть склонность к суициду. Между тем, для многих это способ справиться с трудными ситуациями и чувствами. Некоторые молодые люди даже утверждают, что самоповреждение помогает им «оставаться живыми».

«Самоповреждение – это поиск внимания». Как правило, люди со склонностью к самоповреждению имеют сложности с тем, чтобы обсудить с кем-либо свои эмоциональные проблемы. И уж тем более им трудно попросить о помощи. Поэтому такое поведение – признак отсутствия поддержки со стороны близких, но никак не попытка оказаться в центре внимания.

«Самоповреждению подвержены «готы». Пока ни одно научное исследование не подтвердило, что среди «готов», «эмо» и других «депрессивных» субкультур склонность к самоповреждению встречается чаще, чем у «обычных» людей. При этом остается фактом, что представители этих течений с пониманием и даже восхищением относятся к такому поведению.

«Только девушки наносят себе увечья». Это утверждение также далеко от истины. Пол влияет на выбор способа самоповреждения, но никак не на склонность к нему. Например, парни в целом чаще выбирают опасное поведение (например, паркур) и прижигание кожи. Девушки – вырывание волос.

«Люди, которые наносят себе увечья, получают от этого удовольствие». Нет никаких доказательств того, что такие люди чувствуют боль иначе, чем кто-либо другой. Все мы испытываем физическую боль. Однако некоторые воспринимают ее как способ справиться с эмоциональной болью, а некоторые – воспринимают самоповреждение как наказание.

КАК ПОМОЧЬ?

Самоповреждение – всего лишь симптом. Человек, наносящий себе увечья, таким способом демонстрирует, что нуждается в поддержке и понимании. При этом, родители и друзья могут и не догадываться, что у их близкого есть такая проблема. Тем более что повреждения легко скрыть под одеждой.

Человеку, страдающему от «невысказанных проблем», нужно попытаться обсудить свои переживания с кем-то, кому он может доверять. И, конечно, желательно обратиться к специалисту за психологической помощью. В отдельных случаях – может понадобиться вмешательство психиатра.

ВАЖНО! Никакая душевная боль не длится вечно. Иногда она уходит без каких-либо усилий с нашей стороны. А вот живем мы один раз, и чувство поддержки – одно из лучших ощущений в нашей жизни.

Источник: http://etcetera.media

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