Внезапное волнение и беспокойство: медики рассказали, как избавиться от симптомов

Медики поделились советами, которые помогут избавиться от внезапного волнения и беспричинного беспокойства.

В жизни часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда нервы оказываются на пределе, появляется ощущение беспокойства, волнения или раздражения. Существует несколько методов, которые помогают устранить эти неприятные симптомы:

Уйти от источника тревоги. Медики советуют в такой момент выйти на улицу, подышать свежим воздухом, избавить себя от негативных мыслей. Также помогает двигательная активность, например, можно пробежаться или сделать зарядку. Сжать кулаки. Специалисты советуют при внезапной тревоге сильно сжать руки и сделать глубокий вдох. Желательно держать кулаки сжатыми как можно дольше, а потом постепенно ослаблять и распрямлять пальцы. Умыться холодной водой либо облить руки водой до локтей — еще один нехитрый метод. Самый идеальный вариант — принять душ или полежать в ванной. Вода помогает расслабиться и отвлекает от неприятных ощущений. Вспомнить что-то приятное или сказать. Если появилось ощущение волнения или тревоги, можно успокоить себя фразами «Все будет хорошо» или «Я со всем справлюсь». Также можно вспомнить что-то приятное и тем самым отвлечься. Дать волю чувствам. Часто тревога возникает тогда, когда эмоции и чувства слишком долго сдерживали. Психологи советуют при желании поплакать, покричать или, наоборот, посмеяться. Переключиться на другие дела. Чтобы отвлечься от тревоги, достаточно просто на несколько минут сосредоточиться и, например, посчитать количество книг на полке, которая находится рядом, либо же количество машин, которые едут по дороге.

Источник: https://sud.ua

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