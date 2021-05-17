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Во Франции создали вакцину от коронавируса с сильным иммунным ответом

Во Франции создали вакцину от коронавируса с сильным иммунным ответом

«Экспериментальная COVID-вакцина от Sanofi и GSK показали сильный иммунный ответ всех взрослых групп во время второй фазы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что высокая эффективность вакцины экспериментально подтверждена уже после введения первой дозы.

Третий этап испытаний планируется начать через несколько недель.

Французский фармацевтический концерн Sanofi не смог создать COVID-вакцину до конца 2020 года, после чего в компании заявили о планах завершить создание своей вакцины до конца 2021 года.

Напомним, 29 января американская компания Novavax объявила о завершении третьей, финальной, стадии исследований новой вакцины против коронавируса, эффективной против мутирующих штаммов.

14 марта немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических компаний для ликвидации нехватки препаратов от коронавируса в Европе, в который вошла и компания Sanofi.
Источник:  Новости Ю



Источник:  Новости Ю

 

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Темы: вакцина

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