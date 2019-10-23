Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:04
Просмотров: 74

Во французском сыре нашли кишечную палочку: продукт изымут из продажи

Во французском сыре нашли кишечную палочку: продукт изымут из продажи

Главное управление Госпродпотребслужбы просит операторов рынка изъять из продажи сыр «Бетмаль», изготовленный из сырого молока во Франции, экспортируемый из Франции (производитель Le Moulis).

Как сообщили в Управлении службы потребителей, в данном продукте обнаружили токсин, продуцируемый кишечной палочкой Escherichia coli и Listeria monocytogenes.

«Информируем операторов рынка Харьковской области о необходимости изъятия продукта из обращения, и в срок не более двух рабочих дней письменно проинформировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, предусмотрено частью 3 статьи 20 Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качества пищевых продуктов», - сказано в сообщении.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 