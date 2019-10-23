Во французском сыре нашли кишечную палочку: продукт изымут из продажи

Главное управление Госпродпотребслужбы просит операторов рынка изъять из продажи сыр «Бетмаль», изготовленный из сырого молока во Франции, экспортируемый из Франции (производитель Le Moulis).

Как сообщили в Управлении службы потребителей, в данном продукте обнаружили токсин, продуцируемый кишечной палочкой Escherichia coli и Listeria monocytogenes.

«Информируем операторов рынка Харьковской области о необходимости изъятия продукта из обращения, и в срок не более двух рабочих дней письменно проинформировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, предусмотрено частью 3 статьи 20 Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качества пищевых продуктов», - сказано в сообщении.

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