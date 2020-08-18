Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:35
Просмотров: 123

Во львовской больнице умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

Во львовской больнице умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

В больнице Львова скончался пациент, которому впервые в Украине провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Он долгое время находится в стабильном состоянии, однако позже его состояние ухудшилось.

Об этом сообщили во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Как отметили медики, последнее время пациент находился в реанимации.

"Друзья, мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер. Долгое время его состояние действительно было стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбовались, и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", - сообщили в больнице.

По словам врачей, трансплантация поджелудочной железы является одной из самых сложных операций по пересадке органов.

"Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея", - добавили медики.

Напомним, в начале августа во Львове впервые в Украине провели пересадку поджелудочной железы. В Министерстве здравоохранения тогда заявили, что хотят спустя 3 года выйти на трансплантационную независимость.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 