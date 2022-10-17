Вода из колодцев и скважин на деоккупированной территории Харьковской области опасна для здоровья. Результаты исследования

Оперативными группами специалистов ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ» сейчас проводится санитарно-эпидемиологическая оценка территорий деоккупированных населенных пунктов области.

Обследовано 16 населенных пунктов на территориях Великобурлукской, Ольховатской, Роганской, Дергачевской, Балаклейской, Золочевской ОТГ.

По результатам исследований 33 % образцов питьевой воды централизованного водоснабжения и 58 % питьевой воды нецентрализованного водоснабжения не соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям эпидемической безопасности; 58 % образцов питьевой воды нецентрализованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям.

В сообщении отмечается, что в связи с невозможностью эксплуатации существующих водопроводов во многих деоккупированных населенных пунктах в результате повреждения инфраструктуры водоснабжения, население использует воду из шахтных колодцев и трубчатых колодцев (так называемых «скважин»).

В связи с этим специалисты напоминают, что согласно многолетним наблюдениям более 40 % исследованных проб воды из таких источников не соответствовали гигиеническим нормативам как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям.

Несомненно, что военные действия негативно повлияли на качество воды подземных водоносных горизонтов, из которых забирается вода с помощью колодцев. Поэтому сейчас вся вода из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения должна рассматриваться как потенциально опасная, особенно относительно возникновения кишечных инфекционных заболеваний.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Денис Азаров

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