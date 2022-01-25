Волна COVID-19 набирает обороты: Харьковская область оказалась среди лидеров по количеству заболевших

Харьковская область снова среди лидеров по количеству новых случаев заболевания COVID-19 в Украине. За прошедшие сутки положительный тест получили 1038 человек.

Максим Хаустов говорит, что темпы вакцинации в регионе значительно снизились. За прошедшие сутки дозу вакцины получили всего 5750 желающих. Для сравнения максимальное количество сделанных прививок за один день превышало 24 тысячи.

Максим Хаустов, директор Департамента здравоохранения ХОГА

Зараз проводиться багато роботи серед територіальних громад і серед населення. Тому просимо все ж таки не зволікати і вакцинуватися. Тому що вже зараз хвиля захворюваності наростає. На сімейних лікарів вже дуже велике зараз навантаження. «Омікрон» — він проходить дещо легше, але все ж таки люди хворіють. І що ми бачимо — вакциновані люди хворіють набагато легше.

Украинцы продолжают получать за вакцинацию 1000 гривен. Кроме этого, в рамках программы «Є-підтримка» граждане смогут получить дополнительные 500 гривен за бустерную дозу прививки.

Сами же харьковчане признаются, что это скорее приятный бонус, но на решение вакцинироваться или не вакцинироваться он не влияет.

Геннадий, медицинский представитель

Это как бы не влияет на меня, потому что я считаю, что каждый человек должен вакцинироваться. До этого я сделал две вакцины. И поэтому я абсолютно к этому отношусь.

Раиса, государственный служащий

Ну, я сама не користувалася цією «Дією», а діти мої нормально до цього користувалися, ходили в кінотеатри, дивилися мультфіми, заказували собі сладку кукурудзу. И все це через «ДІЮ», и это нормально.

Наталья, харьковчанка

Для меня здоровье — это превыше всего, и вакцинировалась я до того, когда нам дали тысячу президента. Вакцинировалась вся моя семья, родители, дети, моё окружение. То есть для меня вакцина – это, прежде всего, здоровье моих близких. Ну, планирую, возможно, сходить в кино или купить какую-нибудь книгу.

Лариса, харьковчанка

Це така гра, яку організувала — хто? Три крапки. Для своїх цілей і, конечно, найдутся те, кто на это клюнет. Свою аудиторию найдёт.

Потратить «ковидные деньги» можно на книги, кинотеатры, спортивные залы, билеты на поезд или самолет в пределах Украины.

А с 24 января этот перечень расширили, и украинцы старше 60 лет смогут потратить деньги и на лекарства.

К тому же, как пообещали в Минздраве, в ближайшее время в больнице начнутся поставки препарата «Молнупиравир», который станет первым официальным средством против COVID-19.

Агентство Телевидения Новости