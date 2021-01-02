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ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини BioNTech/Pfizer

ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини BioNTech/Pfizer

Завдяки цьому рішенню ЮНІСЕФ та Панамериканська організація охорони здоров'я можуть розпочати придбання вакцини та її розподіл серед бідних країн.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер, 31 грудня, схвалила екстрене використання вакцини від коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer. Це - перший у світі препарат, який з моменту спалаху пандемії отримав екстрене схвалення на застосування, йдеться у повідомленні на сайті ВООЗ.

Як пояснили в організації, цей крок дозволяє країнам прискорити власні процедури допуску вакцини з метою її імпорту та розподілу. Також завдяки цьому рішенню Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Панамериканська організація охорони здоров'я зможуть розпочати закуповувати цю вакцину для розподілу в країнах, які цього потребують.

Експерти ВООЗ проаналізували ризики та користь від застосування цієї вакцини і дійшли висновку, що вона відповідає обов'язковим критеріям безпечності та ефективності, встановленим ВООЗ, а переваги використання вакцини для подолання COVID-19 збалансовують потенційні ризики.

Нагадаємо, цю вакцину розробила німецька компанія BioNTech разом із американським партнером Рfizer. Її вже почали використовувати у країнах Євросоюзу, Великобританії, США та інших державах.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

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