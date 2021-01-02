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Из-за Brexit заработало соглашение о свободной торговле Украины с Великобританией

Из-за Brexit заработало соглашение о свободной торговле Украины с Великобританией

С 1 января вступило в действие отдельное соглашение о свободной торгове между Украиной и Великобританией, вышедшей из Европейского союза.

Как отмечает украинское Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ предоставит свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции, а с 2023 года — для остальных 2%.

"Это знаковое событие для нас, ведь важно было не только подписать соглашение с Великобританией, но и согласовать это с ЕС, учитывая подписанное ранее соглашение об ассоциации. Нам удалось достичь хороших результатов, поскольку наши показатели торговли с Евросоюзом не были изменены", — цитирует пресс-служба ведомства министра Игоря Петрашко.

В Минэкономики считают, что соглашение значительно улучшит баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Соединенным Королевством, "обеспечив убедительные возможности для бизнеса и выгодное сотрудничество с украинскими партнерами".

Также министерство сообщает, что ведется подготовка к заключению новых соглашений с Тунисом, Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем.

"Кроме того, Украина расширяет возможности для преференциального экспорта товаров на рынки ЕС, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Грузии в рамках региональной конвенции "ПанЕвроМед", — отмечается в сообщении.

Среди других результатов международного сотрудничества в последнее время в Минэкономики назвали активизацию работы по "промышленному безвизу", который предоставит дополнительные торговые преференции для украинских экспортеров, и признание украинской системы сертификации семян странами ЕС, что позволит Украине полноправно участвовать в международной торговле семенами.

Напомним, соглашение о свободной торговле подписали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита последнего в островное королевство 8 октября.

С 1 января начало действовать достигнутое неделей ранее соглашение, регулирующее условия выхода Великобритании из Евросоюза.

Отметим также, что согласно заявлению Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в ноябре, с 1 января также должна заработать зона свободной торговли между Украиной и Израилем, о которой договорились еще в январе 2019 года. При этом ни одна из сторон тогда не конкретизировала, когда и как Израиль успел ратифицировать соглашение, о чем отдельно официально не соощалось, но чего уже полтора года ожидала Украина.

Источник: delo.ua

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