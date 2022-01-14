ВООЗ схвалила два нові препарати для лікування коронавірусу

Препарати для лікування Covid-19 пройшли клінічні випробування та показали гарний результат

Всесвітня організація охорони здоров'я внесла до списку ліків, які рекомендовані для лікування коронавірусу нові препарати. ВООЗ схвалила два лікарські засоби, які підходять для людей з Covid-19 середнього ступеня тяжкості та з високим ризиком госпіталізації.

ВООЗ пропонує лікувати коронавірус середнього ступеня тяжкості Барицитинібом, який використовують у терапії ревматоїдного артриту. Пацієнтам із високим ризиком госпіталізації, організація рекомендує препарат моноклональних антитіл – Сотровімаб.

Експерти провели сім клінічних випробувань, вони показали гарний результат. Застосування препаратів призвело до поліпшення показників виживання та зниження потреби в апаратах ШВЛ. Проте у ВООЗ зазначили, що проти штаму "Омікрон" ефективність цих ліків не перевірена.

Источник: meta.ua/

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