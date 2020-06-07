ВООЗ змінила думку про маски: радять носити у громадських місцях

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) змінила поради щодо використання масок для обличчя. У заяві організації йдеться про те, що їх слід носити в громадських місцях, щоби допомогти зупинити поширення коронавірусу.

Організація заявила, що нова інформація показала, що маски можуть стати "бар'єром для потенційно інфекційних крапель".

Деякі країни по всьому світу вже рекомендують прикривати обличчя у громадських місцях.

Раніше ВООЗ переконувала, що немає достатньо доказів, щоби твердити, що здорові люди повинні носити маски.

Марія Ван Керхове, експертка з технічного керівництва ВООЗ щодо Covid-19, повідомила агенції Reuters, що людям рекомендують носити "тканинну — тобто немедичну маску" у районах, де є ризик передачі захворювання.

Організація завжди радила використовувати медичні маски хворим людям та тим, хто їх доглядає.

Офіційно у всьому світі нараховується 6,7 мільйона інфікованих коронавірусом. З них — майже 395 тисяч смертей та понад 2,7 мільйона людей, які одужали, йдеться в оновленій інформації Університету Джонса Гопкінса.

Що радить ВООЗ?

Організація заявила, що її нові рекомендації зумовлені останніми дослідженнями. "Ми радимо урядам країн заохочувати громадськість носити маски", - каже докторка Ван Керхове.

Водночас у ВООЗ наголошують, що маски для обличчя є лише одним з цілої низки інструментів, які можна використовувати для зменшення ризику передачі захворювання, і що вони не повинні давати людям помилкове відчуття захисту.

"Сама маска не захистить від Covid-19", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адхан Гебреєсус.

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Девід Шукман, кореспондент ВВС з питань науки

Це великі зміни у принципах ВООЗ щодо того, коли громадськість повинна прикривати обличчя. Місяцями експерти організації дотримувались думки, що маски дають хибне відчуття безпеки та позбавлять медиків необхідних засобів захисту.

Ці аргументи не зникли, але ВООЗ визнає, що з'явилися нові докази щодо ризиків передачі вірусу.

Організація посилається на нещодавні дослідження, що люди можуть бути сильно заразними для оточення за кілька днів до того, як у них з'являться симптоми хвороби. Інші люди передають вірус, але у них самих симптоми хвороби так і не з'являться.

Отож, де відстань неможлива, наприклад, у громадському транспорті та у таких місцях, як, наприклад, магазини, організація пропонує прикривати обличчя тканинними саморобними масками, щоб уникнути передачі інфекції.

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Президент Бразилії Жаір Болсонаро погрожував вивести країну з ВООЗ, якщо залишатиметься "партизанською політичною організацією". Лідер, який спочатку відмахнувся від вірусу як від "незначного грипу", критично ставиться до політики обмежень, рекомендованої організацією для подолання поширення захворювання.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що припинить зв'язки з ВООЗ, заявивши, що організація не змогла притягнути до відповідальності Китай — де почався спалах.

Британський уряд напередодні заявив, що відвідувачам лікарень та амбулаторій повинні носити маски. А медики муситимуть носити маски не лише на роботі, але і за межами медичних закладів.

Источник: bbc.com

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