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Вопрос, который интересует всех: почему некоторые люди много едят и не толстеют

Вопрос, который интересует всех: почему некоторые люди много едят и не толстеют

Многие задаются вопросом о том, как некоторым женщинам удается оставаться худышками, уплетая бургеры. Так ли все просто на самом деле? Читайте в материале Clutch о том, почему некоторые люди не толстеют.

Обмен веществ

Первое оправдание этом - быстрый метаболизм. Чем медленее протекает обмен веществ, тем больше жира запасает организм. У некоторых людей метаболизм от природы быстрый, поэтому им сложно потолстеть. "Разогнать" обмен веществ может помочь врач-диетолог.

 

Вопрос, который интересует всех: почему некоторые люди много едят и не толстеют

 

Гены

Вторая причина — телосложение человека. Оно закладывается на генетическом уровне и влияет на то, как, и в каком именно месте буде откладываться жирок. Существует три типа телосложения:

1. Астеник (эктоморф) — люди с быстрым обменом веществ: они легко худеют, но тяжело набирают вес. У таких людей обхват запястья меньше 16 см.

2. Нормостеник (мезоморф) — люди с обычным обменом веществ: набрать вес им также сложно, как сбросить. Запястье таких людей — 16-18.5 см.

 

Вопрос, который интересует всех: почему некоторые люди много едят и не толстеют

 

3. Гиперстеник (эндоморф) — люди с медленным обменом веществ: набирают вес легко, а вот сбросить его им трудно. Их запястья больше 18.5 см.

Питание

Третья причина такого феномена - человек может есть много, но часто. Некоторые люди могут съесть за раз всю свою дневную норму, а в остальное время перекусывают чем-нибудь легким.

 

Вопрос, который интересует всех: почему некоторые люди много едят и не толстеют

 

Спорт

Сколько бы человек не ел, он будет худым, если потратит больше. Возможно, худая девушка, которой вы завидуете, каждый день бегает на тренировки или ее работа связана с тяжелым физическим трудом.

Тело

Мышцы человека даже в расслабленном состоянии сжигают калории, поэтому у людей с развитой мышечной тканью калорий сжигается больше — они спокойно могут позволить себе съесть что-то "лишнее".

 

Вопрос, который интересует всех: почему некоторые люди много едят и не толстеют

 

 

Источник: znaj.ua

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