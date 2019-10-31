Восемь необычных проявлений стресса у женщин

Прыщи, боли в животе, бесплодие и отвращение к интимной жизни. Стресс вызывает много жалоб у женщин и в некоторых случаях имеет далеко идущие последствия. Проявляться они могут в виде необычных симптомов, на первый взгляд, никак не связанных с проблемой.

Женщины нередко скрывают свои истинные переживания, в особенности, если их убеждения или обстоятельства жизни велят демонстрировать окружающим исключительно благополучное существование. Но организм не обмануть. Стресс и неврозы сигналят о себе в виде физических проявлений, которые иногда кажутся посторонним или близким людям необычными, так как им не видна связь между этими симптомами и психо-эмоциональными нарушениями.

Расстройство желудка. Избыток кислоты в желудке, спазмы, ускоренное или, наоборот, замедленное пищеварение – в виде этих признаков стресс проявляется очень часто.

Отвращение к интимной близости. Если в организме женщины повышается концентрация стрессового гормона кортизола, это может подавлять действие сексуальных механизмов. Организм отказывается от секса, чтобы сохранить энергию, необходимую для своего функционирования в условиях стресса.

Сбой цикла. Сильный или длительный стресс отражается на производстве гормонов и связанных с ним менструациях. Зачастую при этом происходит сокращению времени цикла или наблюдаются нерегулярные кровотечения.

Бесплодие. Ученые отмечают, что стресс может быть ответственен за некоторые случаи бесплодия неясного генеза. Согласно исследованиям, женщины, которые находятся под постоянным давлением на работе, чаще сталкиваются с такой проблемой, как неспособность зачать при отсутствии видимых физиологических причин..

Угри. Гормон стресса кортизол вызывает нарушения в работе сальных желез, способствует увеличенной выработке кожного жира и воспалениям. У женщин в состоянии стресса могут возникать настоящие угревые вспышки.

Выпадение волос. При стрессе организм стремится спасать в первую очередь жизненно важные органы. Кожа головы и волосы могут недополучать питательных веществ из-за снижения активности кровотока к ним. Кроме того, из-за негативного влияния стресса на гормональный баланс нарушается цикл роста волос. Как результат, начинается их выпадение.

Прибавка в весе и увеличение живота. Обзор Нью-Йоркского института по исследованию ожирения подтвердил связь между хроническим стрессом, изменениями в работе гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и ожирением у обезьян. Под влиянием стрессового гормона кортизола в организме начинает накапливаться висцеральный жир, окружающий внутренние органы. Прежде всего это выражается в росте живота

Сердечный приступ. Исследования показали, что у женщин, испытывающих стресс в связи со своей работой, повышается риск сердечного приступа.

Источник: Новости Ю

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