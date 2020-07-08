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ВОЗ отправляет в Китай экспертов, чтобы выявить источник COVID-19

ВОЗ отправляет в Китай экспертов, чтобы выявить источник COVID-19

Всемирная организация здравоохранения направит своих экспертов в Китай для выявления источника происхождения коронавирус COVID-19. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус в Twitter.

«Эксперты ВОЗ поедут в эти выходные в Китай, чтобы подготовить научные планы по выявлению зоонотического источники COVID-19. Они разработают круг вопросов международной миссии под руководством ВОЗ», - сообщил он.

Гебреисус добавил: цель миссии в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения коронавируса и определить, как он передался от животного человеку.

Отметим, что по состоянию на утро среды, 8 июля, в целом в мире подтверждено 11 955 637 случаев заражения коронавирусом, из них 546 721 - летальный. 6 902 360 человек излечились от COVID-19.

Агентство Телевидения Новости

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