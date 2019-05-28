ВОЗ признала синдром эмоционального выгорания болезнью
Всемирная организация здравоохранения впервые указала синдром эмоционального выгорания в Международной классификации болезней, которая считается стандартом для диагностики и страхование здоровья. Об этом пишет AFP со ссылкой на обновленную Международную классификацию болезней.
Синдром эмоционального выгорания определяется как «физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой».
ВОЗ приводит симптомы «выгорания»:
- ощущение энергетического исчерпания или истощения;
- повышенная психическая удаленность от работы, чувство негативизма или цинизма, связанного с работой;
- снижение профессиональной эффективности.
«Выгорание относится конкретно к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для описания опыта в других сферах жизни», — говорится в сообщении.
Обновленная классификация вступит в действие с 22 января 2022 года.
Автор:Елена Козаченко
Источник: thebabel.net