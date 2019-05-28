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ВОЗ признала синдром эмоционального выгорания болезнью

ВОЗ признала синдром эмоционального выгорания болезнью

Всемирная организация здравоохранения впервые указала синдром эмоционального выгорания в Международной классификации болезней, которая считается стандартом для диагностики и страхование здоровья. Об этом пишет AFP со ссылкой на обновленную Международную классификацию болезней.

Синдром эмоционального выгорания определяется как «физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой».

ВОЗ приводит симптомы «выгорания»:

  • ощущение энергетического исчерпания или истощения;
  • повышенная психическая удаленность от работы, чувство негативизма или цинизма, связанного с работой;
  • снижение профессиональной эффективности.

«Выгорание относится конкретно к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для описания опыта в других сферах жизни», — говорится в сообщении.

Обновленная классификация вступит в действие с 22 января 2022 года.

Автор:Елена Козаченко

Источник: thebabel.net

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