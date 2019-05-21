Здоровье
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21.05.2019 21:25
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Впервые в Польше женщина родила сразу шестерых детей

Впервые в Польше женщина родила сразу шестерых детей

Жительница польского города Краков родила сразу шесть детей – четырех девочек и двух мальчиков.

Об этом сообщает Associated Press.

Роды 29-летней женщины прошли в клинике местного университета, ей сделали кесарево сечение.

Вес каждого из новорожденных составляет в среднем около килограмма.

Отмечается, что это первый в истории Польши случай, когда на свет появляются сразу шесть детей.

Это один из немногих подобных случаев в мире – по статистике вероятность рождения шестерых младенцев равна одному к пяти миллиардам.

Родителей поздравил президент Польши Анджей Дуда.

Он также поблагодарил медицинских работников, принимавших роды, за высокий профессионализм.

Ранее у семейной пары был один двухлетний сын.

 

Агентство Телевидения Новости

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