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Впервые за неделю: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина

Впервые за неделю: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина

Харьковская область соответствует критериям для ослабления карантина.

По состоянию на сегодня в регионе не превышен ни один из показателей, установленных Минздравом. В предыдущие пять дней регион не соответствовал како-либо из норм.

В частности,

— динамика роста случаев составляет 2,59% при норме меньше 10%;

— загруженность коек - 16,36% при норме менее 50%;

— охват тестированием - 34,42 при норме более 24 на 100 тысяч населения;

— процент выявления коронавируса - 10,99% при норме менее 11%.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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