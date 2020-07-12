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Впервые за неделю: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина
Харьковская область соответствует критериям для ослабления карантина.
По состоянию на сегодня в регионе не превышен ни один из показателей, установленных Минздравом. В предыдущие пять дней регион не соответствовал како-либо из норм.
В частности,
— динамика роста случаев составляет 2,59% при норме меньше 10%;
— загруженность коек - 16,36% при норме менее 50%;
— охват тестированием - 34,42 при норме более 24 на 100 тысяч населения;
— процент выявления коронавируса - 10,99% при норме менее 11%.
Источник: sq.com.ua
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