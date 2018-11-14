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Врач: цитрусовые не только укрепят иммунитет, но и стимулируют умственную деятельность

Врач: цитрусовые не только укрепят иммунитет, но и стимулируют умственную деятельность

При отсутствии аллергии на цитрусовые, их полезно включать в рацион ежедневно для укрепления защитных сил организма и поднятия настроения.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила врач Виктория Савицкая. 

При отсутствии аллергии на цитрусовые, их полезно включать в рацион ежедневно для укрепления защитных сил организма и поднятия настроения.

«Цитрусовые фрукты особо полезны для детей. В них содержится целый спектр ценных микроэлементов и витаминов. Апельсины, лимоны, грейпфруты содержат бесценную для детей аскорбиновую кислоту, но не стоит перекармливать малышей – иначе аллергии не избежать, - предупреждает врач. - Кроме того, эти плоды богаты витаминами А, РР,В, кальцием, магнием, калием, фосфором, натрием, - потому взрослым их можно употреблять ежедневно, а вот детям, особенно в дошкольном возрасте лучше сначала дать несколько долек мандарина и проследить пару дней  за реакцией организма. Если никаких проблем не возникло – смело вводите апельсины и мандарины в рацион ребенка, но больше одного апельсина или двух мандаринок в день», - говорит врач.

Цитрусовые полезны и в «натуральном» виде, и в виде соков.

 Грейпфрутовый фреш укрепит иммунитет и ускорит метаболизм, а апельсиновый сок стимулирует умственную деятельность, укрепляет нервную систему, потому его полезно пить во время рабочего дня.

 

Источник: http://golos.ua

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