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Врач-диетолог: действительно простой способ убрать живот и снизить вес

Врач-диетолог: действительно простой способ убрать живот и снизить вес

Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, для избавления от лишнего веса нужно нормализовать питьевой режим, исключить быстрые углеводы и увеличить физическую нагрузку.

Похудение, как известно, начинается с кухни. По словам Соломатиной, есть простой способ выяснить, что можно есть постоянно, а что — позволять себе в виде лакомства.

— Есть таблица гликемических индексов. Всё, что выше 50 — изредка, всё, что ниже — пожалуйста, каждый день. Убрав продукты с высоким гликемическим индексом, мы нормализуем уровень сахара в крови. Почему возникает живот? В основном это связано с гормоном инсулином. Нужно убирать тягу к сладкому, — подчеркнула диетолог.

Врач отмечает, что не следует полностью отказываться от сладкого, но нужно внимательно следить за его качеством.

— Исключить полностью следует трансжиры. Пищу не жарить, а запекать, тушить, варить. Переходить максимально на овощи, — рекомендует диетолог.

В течение дня следует пить воду. Диетолог советует делать один или два глотка через каждые полчаса, «тогда вода будет проходить в клетки».

Также необходимо поддерживать мышечную массу. Если по каким-то причинам спортзал для вас недоступен — ничего страшного.

— Можно напрягать изо всех сил мышцы и находиться в таком состоянии как можно дольше. Обязательно движение на свежем воздухе, — резюмировала специалист.
Источник:  Новости Ю

 

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