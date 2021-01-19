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Врач объяснил, можно ли нырять в прорубь людям, которые переболели коронавирусом

Врач объяснил, можно ли нырять в прорубь людям, которые переболели коронавирусом

Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, можно ли нырять в прорубь тем, кто уже победил коронавирусную болезнь COVID-19

«Это очень большой стресс для организма, большой выброс кортизола, когда человек ныряет, плюс именно переохлаждение — организм далеко не всегда готов к таким нагрузкам», — отметил Жиравецкий.

Врач говорит, если человек переболел COVID-19 полгода назад, «то это еще полбеды, но если это произошло недавно», нырять в прорубь не стоит.

«Я даже не рекомендую заниматься спортом месяц, потому что вижу, что люди получают негатив. У меня были пациенты, нырявшие еще до появления коронавируса, так у одного пациента было обострение герпеса, причем сыпь появилась не на губах, а на теле. Еще от коллег знаю об одном пациенте, у него отказали почки в 60 лет после того, как он нырнул в холодную воду. У него еще развилось аутоиммунное заболевание, возможно, оно у него и было, но это была как провокация, и врачи его не смогли спасти», — рассказывает Жиравецкий.

Медик отмечает, что люди, нырнувшие в ледяную воду, могут чувствовать прилив сил и позитива, ведь в организме выделяется соответствующий гормон.

«Кто-то придумал такую вещь, что от ныряния организм оздоравливается. Просто выбрасывается кортизол, он является антидепрессантом, уменьшает, кстати, иногда болевые ощущения. Здесь больше вопрос в позитивном настроении. Но это не гарантирует, что вот этот скачок кортизола потом не выльется какой-то другой серьезной проблемой», — рассказал он.

Тарас Жиравецкий вообще не советует купаться в ледяной воде, ведь это может привести к серьезным последствиям.

«Не время для купания в проруби, мало того, речь не идет о массовых таких мероприятиях. Я бы вообще не рекомендовал этим заниматься. У меня есть еще много пациентов, которые занимаются моржеванием, но рано или поздно они приходили к сильному воспалению простаты, у них даже выделялась кровь в моче, были достаточно серьезные проблемы. У женщин часто это провоцирует цистит. Если женщина не готова к таким процедурам, соответственно, она может иметь воспаление мочевого пузыря. Организм хитрый и умный, ему не нужно делать какие-то сверхнагрузки, он знает, как себя хорошо самому во время сна полечить. Лучше этого не делать, потому что потом врачи будут думать, потом будут версии о повторном COVID-19 и будет много вопросов», — говорит врач.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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