Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:44
Просмотров: 101

Врач: после 50 лет люди перестают ощущать вкус еды

Врач: после 50 лет люди перестают ощущать вкус еды

Если человек не ощущает вкус еды, это может быть связано с дисфункцией рецепторов на языке.

Об этом в блоге пишет врач Георгий Сапего.

После 50 лет люди могут терять остроту вкусовых ощущений. Это довольно распространенное явление, предупредил врач.

По его словам, к 50 годам рецепторы на языке могут утратить восприимчивость, и тогда вкус еды кажется приглушенным или не ощущается вообще.

При этом Г.Сапего уточнил, что восприятие вкуса может притупляться из-за того, что забит нос. По мнению доктора, в некоторых случаях рецепторы на языке путают вкус и запах. Запах еды, который через нос попадает в носоглотку, они могут принимать за вкус.

Что делать, если вы теряете аппетит из-за отсутствия вкуса еды? Во-первых, нужно знать, что аппетит можно усилить с помощью яркого оформления блюд на тарелке и на столе. Во-вторых, свежие овощи воспринимаются как более желанная еда, потому что тушеные, отварные или прожаренные овощи имеют более сильный запах и в условиях, когда рецепторы на языке воспринимают запахи и вкусы искаженно, у человека может пропадать аппетит после 50 лет только от одного запаха тушеных, отварных или прожаренных овощей.

Источник: golos.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Эксперты сравнили полезные свойства окрошки на квасе и на кефире
18.06.2020 07:51    254
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
16.06.2020 09:17    452
Які продукти найбільше подорожчали в травні на Харківщині
16.06.2020 07:29    156
Производители скрывают состав плавленых сыров
15.06.2020 07:00    184
Що містить «Дружба»: харківські фахівці перевірили якість плавленого сирка
11.06.2020 07:19    743
Эксперты развеяли мифы о правильном питании
11.06.2020 07:04    334
Врачи поделились советами о питании и поддержке организма в жару
11.06.2020 06:34    213
Как выбрать хорошее сливочное масло: полезные рекомендации диетолога
10.06.2020 09:26    288
Еда в жару: простые правила
10.06.2020 07:26    334
Почему лук нужно есть каждый день: названы 7 причин
09.06.2020 06:03    280
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 