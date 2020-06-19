Врач: после 50 лет люди перестают ощущать вкус еды

Если человек не ощущает вкус еды, это может быть связано с дисфункцией рецепторов на языке.

Об этом в блоге пишет врач Георгий Сапего.

После 50 лет люди могут терять остроту вкусовых ощущений. Это довольно распространенное явление, предупредил врач.

По его словам, к 50 годам рецепторы на языке могут утратить восприимчивость, и тогда вкус еды кажется приглушенным или не ощущается вообще.

При этом Г.Сапего уточнил, что восприятие вкуса может притупляться из-за того, что забит нос. По мнению доктора, в некоторых случаях рецепторы на языке путают вкус и запах. Запах еды, который через нос попадает в носоглотку, они могут принимать за вкус.

Что делать, если вы теряете аппетит из-за отсутствия вкуса еды? Во-первых, нужно знать, что аппетит можно усилить с помощью яркого оформления блюд на тарелке и на столе. Во-вторых, свежие овощи воспринимаются как более желанная еда, потому что тушеные, отварные или прожаренные овощи имеют более сильный запах и в условиях, когда рецепторы на языке воспринимают запахи и вкусы искаженно, у человека может пропадать аппетит после 50 лет только от одного запаха тушеных, отварных или прожаренных овощей.

Источник: golos.ua/

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