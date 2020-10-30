Врач предупредил о негативном воздействии шоколада на организм

Шоколад может негативно повлиять на процесс усвоения кальция организмом. Но это случится лишь в том случае, если человек будет съедать слишком много лакомства.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский в своем микро-блоге в Instagram.

Какао-бобы, из которых и производят, пожалуй, одно из самых популярных лакомств, действительно содержат в себе вещества, препятствующие нормальному усвоению кальцию. Это оксалаты — соли щавелевой кислоты. Вместе с кальцием в организме они образуют соединение оксалат кальция. Оно нерастворимое и, соответственно, не может быть поглощено клетками.

"И все же должен вас успокоить. В шоколаде не так уж много оксалатов. Принципиально на всасывание кальция они не повлияют. Тем более, если мы говорим о молочном шоколаде. В нем содержание какао-бобов достаточно низкое", — объяснил Комаровский.

И все же опасность под шоколадной оберткой кроется.

"Риск состоит совершенно в другом. Например, в молочном шоколаде очень много сахара. Он, в свою очередь, активизирует мочеиспускание. Именно так организм и теряет кальций — он просто выходит с мочой. Поэтому если шоколад и может навредить, то только из-за сахара", — добавил врач.

Шоколад не станет угрозой для здоровья костей и организма в целом, если есть его по чуть-чуть.

"Нужно просто знать меру — несколько кусочков шоколада в день пока еще никому сильно не навредили", — подытожил Комаровский.

Источник: golos.ua/

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