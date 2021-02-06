Врач предупредила, для кого может быть опасной вакцинация от COVID-19

Для людей, которые уже перенесли COVID-19, вакцинация от коронавируса является небезопасной в том случае, если в их организме уже сформировались необходимые антитела.

Вакцина может нанести потенциальный вред образовавшемуся иммунитету. Об этом сообщила ведущий врач-инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская.

Медик отметила, что на данный момент не нужно прививать украинцев, переболевших коронавирусом, так как в этом нет смысла.

– Зато имеется потенциальный вред, учитывая то, что заболевание COVID-19 по своей сути является иммунным, и многие механизмы инфекционного процесса при нем только изучаются, – сказала Голубовская.

Перед вакцинированием она посоветовала каждому переболевшему сделать ИФА-тест на наличие антител к коронавирусу. Это касается и тех, кто не уверен, болел ли он COVID-19, так как иммунитет формируется и при бессимптомном течении болезни. Таким образом, ИФА-тест рекомендован всем украинцам перед прививкой.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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