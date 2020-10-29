Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 22:17
Просмотров: 75

Врач рассказала, что делать при потере обоняния в результате коронавируса

Врач рассказала, что делать при потере обоняния в результате коронавируса

При коронавирусе у людей очень часто пропадает обоняние. Это случается в первые дни заражения и может даже не сопровождаться насморком или заложенным носом. Это неспецифический симптом COVID-19, который является неврологическим.

Читайте также Названо самое доступное средство профилактики коронавируса

Об этом написала на своей странице в Facebook бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

По словам эксперта, потеря нюха — это очень распространенный симптом COVID-19. Вернуться обоняние может так же резко, как и пропало. Иногда нюх возвращается через несколько недель. Но есть и плохая новость. Она состоит в том, что кто-то не сможет полностью восстановить чувствительность к запахам через месяц. Для этого может понадобиться даже год. Все очень индивидуально.

Почему пропадает нюх

До сих пор этот вопрос полностью не изучен, но известно, что вирус SARS-CoV-2 инфицирует организм путем присоединения к рецепторам АСЕ2 на поверхности клеток, выстилающих верхние дыхательные пути, больше всего их найдено в носу. Затем белок, который называется TMPRSS2, помогает вирусу «ворваться» в клетку. Попадая внутрь, вирус может размножаться, вызывая воспалительную реакцию иммунной системы. Так происходит инфицирование.

«Поэтому пока это выглядит так, что в отличие от потери обоняния, которая возникает из-за других вирусов, вирус SARS-CoV-2 только временно «разоружает» обонятельные рецепторы, влияя на функцию поддерживающих клеток. Как только организм справляется с вирусом, обоняние возвращается», — написала Супрун.

Что делать, чтобы восстановить обоняние?

Эксперты рекомендуют использовать эфирные масла. Но это поможет не восстановить нюх, а только будет тренировать рецепторы.

Есть несколько исследований, которые подтверждают, что такие тренировки положительно влияют на скорость возврата обоняния или частичного его восстановления. Но научная база остается слабой и неподтвержденной.

Также можно попробовать добавлять в пищу разнообразные специи.

Источник: changeua.com/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Европе быстро распространяется новый, более заразный вид коронавируса
Сегодня 22:28    69
В Харькове и области эпидемическая ситуация с COVID-19 остается напряженной
Сегодня 16:45    207
В Украине начнут делать “быстрые тесты” на Ковид-19
Сегодня 16:14    214
Деньги из фонда борьбы с коронавирусом потратят на сериалы, - правительство
Сегодня 11:33    288
За сутки 332 харьковчанина заболели COVID-19
Сегодня 11:02    145
В Украине с начала пандемии коронавирусом заразились 370 417 человек
Сегодня 10:10    115
Коронавирус на Харьковщине: за сутки диагноз подтвержден у 634 человек
28.10.2020 11:01    170
За сутки коронавирусом заболели 7474 украинца
28.10.2020 10:21    154
Только тяжелых: как на Харьковщине госпитализируют больных коронавирусом и есть ли места в больницах
27.10.2020 18:18    397
COVID-фонд наполовину опустел - Минфин
27.10.2020 17:27    230
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 