Врач рассказала, что делать при потере обоняния в результате коронавируса

При коронавирусе у людей очень часто пропадает обоняние. Это случается в первые дни заражения и может даже не сопровождаться насморком или заложенным носом. Это неспецифический симптом COVID-19, который является неврологическим.

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Об этом написала на своей странице в Facebook бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

По словам эксперта, потеря нюха — это очень распространенный симптом COVID-19. Вернуться обоняние может так же резко, как и пропало. Иногда нюх возвращается через несколько недель. Но есть и плохая новость. Она состоит в том, что кто-то не сможет полностью восстановить чувствительность к запахам через месяц. Для этого может понадобиться даже год. Все очень индивидуально.

Почему пропадает нюх

До сих пор этот вопрос полностью не изучен, но известно, что вирус SARS-CoV-2 инфицирует организм путем присоединения к рецепторам АСЕ2 на поверхности клеток, выстилающих верхние дыхательные пути, больше всего их найдено в носу. Затем белок, который называется TMPRSS2, помогает вирусу «ворваться» в клетку. Попадая внутрь, вирус может размножаться, вызывая воспалительную реакцию иммунной системы. Так происходит инфицирование.

«Поэтому пока это выглядит так, что в отличие от потери обоняния, которая возникает из-за других вирусов, вирус SARS-CoV-2 только временно «разоружает» обонятельные рецепторы, влияя на функцию поддерживающих клеток. Как только организм справляется с вирусом, обоняние возвращается», — написала Супрун.

Что делать, чтобы восстановить обоняние?

Эксперты рекомендуют использовать эфирные масла. Но это поможет не восстановить нюх, а только будет тренировать рецепторы.

Есть несколько исследований, которые подтверждают, что такие тренировки положительно влияют на скорость возврата обоняния или частичного его восстановления. Но научная база остается слабой и неподтвержденной.

Также можно попробовать добавлять в пищу разнообразные специи.

Источник: changeua.com/

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