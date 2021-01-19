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Врач рассказала, каким должен быть рацион во время сильных морозов

Врач рассказала, каким должен быть рацион во время сильных морозов

Еда должна давать достаточно энергии.

Для приготовления пищи в сильные морозы для большего количества энергии лучше отдавать предпочтение калорийным продуктам.

Об этом заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Правильное питание в сильные морозы подразумевает добавление в рацион энергоёмких продуктов. При употреблении они дадут большее количество энергии, которая не даст замерзнуть.

В зимний период люди из-за малоподвижного образа жизни начинают набирать лишний вес. Однако морозы не должны становиться причиной переедания.
Источник:  Новости Ю

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Темы: питание

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