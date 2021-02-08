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Врач рассказала об омолаживающих свойствах халвы

Врач рассказала об омолаживающих свойствах халвы

Халва не только очень вкусная сладость, которая известна с давних времен, но и полезный десерт, способствующий укреплению здоровья. Врач из Саранска Елена Тимошкина рассказала о малоизвестных свойствах продукта, в том числе о его омолаживающем эффекте.

По словам медика, халва содержит огромное количество витаминов, поэтому способствует укреплению здоровья и сохранению красоты. Более того, она способна омолодить организм. В продукте присутствуют витамины А, Е и группы В. Они благотворно влияют на состояние ногтей, кожи и волос. При этом в ней содержится витамин D, который способствует укреплению костной и мышечной систем. Именно поэтому медики рекомендуют ее употреблять спортсменам и людям, подверженным большим физическим нагрузкам.

Доктор отметила, что халва помогает при бессоннице. Также эта сладость способствует избавлению от расстройств невротического характера.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: продукты

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