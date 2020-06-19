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Врачи дают пять лет? Принцу Уильяму «поставили» неутешительный диагноз

Врачи дают пять лет? Принцу Уильяму «поставили» неутешительный диагноз

В Сети появилась информация, что принц Уильям стремительно теряет зрение. Об этом сообщил таблоид National Enquirer, который утверждал, что через пять лет внук королевы и будущий монарх может ослепнуть.

Впрочем, слухи о слепоте герцога Кембриджского оказались сильно преувеличены. Развенчал их портал, занимающийся факт-чекингом подобных сплетен, Gossip Cop.

В «желтой» прессе «компетентно» сообщалось, что дворец старается всеми силами скрыть, что у принца Уильяма серьезные проблемы со здоровьем, но он сам про них проболтался.

При этом утверждалось, что супруг Кейт Миддлтон обращался к светилам медицины, чтобы они помогли ему, и Уильям в ужасе от мысли, что может ослепнуть.

При этом источник, на который ссылается таблоид, соловьем пел, что Кейт Миддлтон вовсю пытается делать «хорошую мину при плохой игре», но на самом деле ее страшит перспектива остаться на руках со слепым мужем.

Впрочем, Gossip Cop нашел, откуда «растут ноги» у этой, с позволения сказать, страшилки.

Пару недель назад в интервью Уильям рассказал, что у него близорукость, но он нашел в этом огромный плюс при публичных выступлениях. Так как вместо лиц он видит одно лишь размытое пятно, ему легче сохранять присутствие духа.

Именно это признание дало «желтой» прессе карты в руки, и она раздула из мухи слона.

Источник: radiokp.ru/

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Темы: короли

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