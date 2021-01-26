Некоторые люди, которые быстрее теряют вес при диетах, но долго сохраняют пышные формы, не могут определить без весов, получается ли у них худеть. Врачи назвали признаки, указывающие, что организм начал расставаться с лишними килограммами.

Вот эти признаки:

Исчезает постоянное чувство голода

Если ты теряешь вес, потому что изменил свой рацион, включив в него больше белков и меньше углеводов и жиров, то можешь заметить, что чаще чувствуешь себя сытым.

Это связано с тем, что аминокислоты в диетическом белке посылают сигнал удовлетворения в мозг, а при избытке жиров и углеводов этого не происходит.

Хорошая новость для вегетарианцев и веганов: исследование 2013 года показало, что сигнал удовлетворенности сильнее связан с растительными белками, чем с белками животного происхождения.

Общее самочувствие улучшается

Потеря веса может привести к всестороннему улучшению твоего психологического благополучия. В исследовании 2013 года люди, которые пытались похудеть, сообщили, что они чувствовали больше энергии и самоконтроля, а также меньше беспокойства, чем до потери веса.

Еще одно важное замечание: если ты теряешь вес в результате болезни или стресса, у тебя, скорее всего, не будет такого же эмоционального подъема.

Хронические боли реже дают о себе знать

Потеря веса может помочь уменьшить боль, особенно в несущих областях тела, таких как голени и поясница. В одном из исследований 2017 года люди, потерявшие, по крайней мере, 10% массы тела, заметили существенное улучшение при хронической боли вокруг зон, несущих вес.

В другом исследовании наблюдалась взаимосвязь потери 20% веса тела и значительного снижения боли в коленях и воспаления у людей с артритом.

Лучше работает кишечник

Изменение рациона может повлиять на характер движения кишечника. Отказ от мяса и добавление в меню большего количества листовой зелени и овощей может улучшить проблемы с запорами, в то время как добавление большего количества животного белка (например, при кето-диете), наоборот, способно их спровоцировать.

Если ты обеспокоен перебоями в работе кишечника или они мешают твоей продуктивности, стоит поговорить с диетологом о корректировке твоего плана питания для улучшения здоровья этого важнейшего органа.

Снижается кровяное давление

Избыточный вес может негативно повлиять на кровяное давление, делая тебя уязвимым для инсультов и сердечных приступов.

Один из способов снизить этот жизненно важный показатель — похудеть с помощью здоровой диеты и физической активности. Если ты теряешь вес, то уменьшаешь нагрузку на сердце и начинаешь нормализовать кровяное давление.

Меньше храпа

Храп имеет сложную связь с весом. Исследователи обнаружили, что люди, страдающие метаболическим синдромом (предвестником диабета), часто храпят.

По этой причине потеря лишних кило часто является одним из целевых методов лечения людей, которые храпят и имеют нарушения сна.

Источник: Новости Ю

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