Врачи назвали самые полезные позы для сна

Медики рассказали о лучших позах для сна, которые улучшат качество ночного отдыха. Также эксперты убеждены, что выбираемая для сна позиция способна отразиться на здоровье в будущем.

Хотя многие любят спать на животе, от такой позиции страдают шея и голова. Если подолгу проводить в таком положении, можно растянуть мышцы, что спровоцирует затяжные болевые ощущения. Кроме того, в такой позе многие пытаются одну ногу подогнуть под себя для удобства, что чревато болями в области поясницы. Наиболее восстанавливающим медики называют сон на боку, в это время организму проще очищаться от токсинов. Кроме того, шея и позвоночник в таком положении нагружаются меньше, благодаря чему улучшается качество сна.

Сон на спине — лучший вариант, но делать это следует правильно. Оптимально подобрать мягкую подушку под шею, повторяющую ее изгиб, для этого можно останавливать свой выбор на принадлежностях с “эффектом памяти”.

Источник: www.facenews.ua

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