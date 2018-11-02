Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:44
Просмотров: 128

Врачи назвали самые полезные продукты для сосудов

Врачи назвали самые полезные продукты для сосудов

Ученые доказали, что питание может оказывать воздействие на состояние сосудов человека. Было доказано, что они могут страдать от неправильного питания.

Сосуды – это эластичные трубочки в организме человека, по которым течет кровь. Она может затромбировать сосуд в случае, если консистенция ее густая. На стенках сосудов образуются атеросклеротические бляшки под воздействием глюкозы и холестерина. Эти наросты тоже способны перекрыть свободный ток крови в сосуде. Существуют продукты питания, которые нужно употреблять для поддержания здоровья сосудов.

Шпинат содержит 2 компонента, положительно воздействующие на стенки сосудов. Это вещество, расширяющее стенки наших кровеносных трубочек, и фолиевая кислота, которая также способствует релаксации сосудов. Употребление шпината предупреждает возникновение стенокардии, уменьшает артериальное давление и минимизирует риски инфаркта и инсульта. Понадобится 200 г. зелени в день.

В гранате содержатся полифенолы, относящиеся к группе сильнодействующих антиоксидантов, уменьшающих способность тромбоцитов слипаться. Так предупреждается тромбообразование в сосудах. Итак, гранат препятствует возникновению тромбов и в еде очень хорош, по мнению кардиологии. Достаточно 100 г. в сутки граната для разжижения крови.

Черный чай также благотворно влияет на сосуды. Он содержит группу веществ, обладающих антиоксидантными свойствами и способностями растворять атеросклеротические бляшки, то есть он предотвращает возможность заболевания атеросклерозом. Если выпить 4 стакана несладкого чая в день без каких-либо добавок, то польза от него будет гарантированной.

Источник: http://u-news.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Медики рассказали, какие каши самые полезные
01.11.2018 11:18    378
Безлюдовский мясокомбинат нарушает антимонопольное законодательство
31.10.2018 09:27    357
Польза чая: сорты чая, которые укрепят иммунитет
30.10.2018 13:38    308
Диетолог рассказал, как продукты помогают от воспаления
26.10.2018 07:40    231
10 продуктов, которые ошибочно считались вредными
25.10.2018 09:06    881
Как нельзя пить чай и в чем опасность?
24.10.2018 08:26    891
Неожиданный эффект еды: какие продукты могут вызвать галлюцинации?
20.09.2018 06:51    332
Сезонное снижение цен на продукты: какова реальная ситуация в Харькове, и что думают об этом горожане
19.09.2018 17:19    286
Эксперты: почему украинская еда дороже польской
11.09.2018 08:15    402
Диетологи назвали самый полезный фрукт для здоровья сердца и сосудов
07.09.2018 10:19    845
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 