Врачи назвали самые полезные продукты для сосудов

Ученые доказали, что питание может оказывать воздействие на состояние сосудов человека. Было доказано, что они могут страдать от неправильного питания.



Сосуды – это эластичные трубочки в организме человека, по которым течет кровь. Она может затромбировать сосуд в случае, если консистенция ее густая. На стенках сосудов образуются атеросклеротические бляшки под воздействием глюкозы и холестерина. Эти наросты тоже способны перекрыть свободный ток крови в сосуде. Существуют продукты питания, которые нужно употреблять для поддержания здоровья сосудов.



Шпинат содержит 2 компонента, положительно воздействующие на стенки сосудов. Это вещество, расширяющее стенки наших кровеносных трубочек, и фолиевая кислота, которая также способствует релаксации сосудов. Употребление шпината предупреждает возникновение стенокардии, уменьшает артериальное давление и минимизирует риски инфаркта и инсульта. Понадобится 200 г. зелени в день.



В гранате содержатся полифенолы, относящиеся к группе сильнодействующих антиоксидантов, уменьшающих способность тромбоцитов слипаться. Так предупреждается тромбообразование в сосудах. Итак, гранат препятствует возникновению тромбов и в еде очень хорош, по мнению кардиологии. Достаточно 100 г. в сутки граната для разжижения крови.



Черный чай также благотворно влияет на сосуды. Он содержит группу веществ, обладающих антиоксидантными свойствами и способностями растворять атеросклеротические бляшки, то есть он предотвращает возможность заболевания атеросклерозом. Если выпить 4 стакана несладкого чая в день без каких-либо добавок, то польза от него будет гарантированной.

Источник: http://u-news.com.ua

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