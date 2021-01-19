Врачи назвали симптомы COVID-19, которые говорят о сильном иммунитете

Коронавирусная инфекция проявляется у пациентов различными симптомами и часто бывает так, что более тяжелое болезни может указывать на сильный и стойкий иммунитет.

В новом исследовании ученых из Университета Висконсина говорится, что симптомы коронавируса могут подсказать, насколько сильным будет иммунитет человека после выздоровления. По мнению ученых, некоторые специфические симптомы, которые развиваются во время болезни, могут быть признаком того, что у человека вероятно появится более длительный, стойкий иммунитет к вирусу SARS-CoV-2.

Некоторые госпитализированные пациенты с COVID-19 имели более высокий уровень антител вируса, чем пациенты, которые проходили лечение дома. Ученые провели исследование, результаты которого на данный момент являются предварительными.

Какие симптомы могут указывать на то, что у человека появится более стойкий иммунитет к COVID-19:

Лихорадка. Это один из самых частых симптомов при коронавирусе и у многих пациентов развиваются более тяжелые симптомы – высокая температура, сильный кашель и одышка. Высокая температура может быть признаком того, что иммунная система генерирует высокий уровень антител.

Потеря аппетита. У многих пациентов наблюдается потеря аппетита, нюха и вкуса. Ученые отмечают, что этот признак является симптомом «системной воспалительной реакции», которая говорит о том, что иммунный ответ есть в организме.

Диарея. Этот симптом при COVID-19 развивается вместе с другими проблемами – рвотой и тошнотой. Хотя эти признаки обычно указывают на более тяжелое течение болезни, исследователи обнаружили у таких пациентов большое количество антител.

Спазмы в животе. Такой симптом рассматривался, как общее проявление со стороны ЖКТ при COVID-19. Но ученые также обнаружили у таких пациентов больше антител и более сильный иммунитет, чем у тех, у кого такого проявления не было.

Источник: Новости Ю

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