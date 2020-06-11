В период жары, угнетающей многие физиологическое функции организма, важно контролировать питание, не употреблять жирную пищу, алкоголь, насыщенные сахаром напитки. Также для поддержки организма в жару врачи советуют чаще проветривать помещение, принимать душ.

Врачи поделились советами о питании и поддержке организма в жару. Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала о том, что в такой период следует уменьшать количество употребляемых мясных продуктов. По словам эксперта, метаболизм в жару замедляется естественным образом, а мясо требует длительного усвоения. В результате могут возникнуть опасные процессы. Врач заметила, что «говядина, свинина, баранина перевариваются до пяти часов и могут усугублять проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также вызывать отравление организма».

Совет медика для питания в жаркую погоду: есть больше овощей, содержащих влагу и витамин C, мясу и колбасе предпочитать птицу, рыбу, морепродукты.

«На завтрак хорошо есть, например, омлет с овощами, на обед – овощные холодные супы. На ужин: птица, рыба с овощами, фруктово-ягодный десерт», — поделилась Аплетаева.

Для поддержки организма врачи советуют прежде всего не допускать обезвоживания, пить в течение дня воду. Вместо черного чая, по их мнению, следует употреблять зеленый, травяной, фруктовый, а кофе ограничивать одной-двумя чашками.

Кардиолог Мехман Мамедов заметил, что пиковые периоды жары, занимающие середину дня, правильнее дома или в тени. Помещения необходимо чаще проветривать (два-три раза в день), помимо этого – совершать ежедневные прогулки, при необходимости принимать днем душ.

Источник: Medikforum​​​​​​​

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