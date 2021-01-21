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Врачи рассказали, как правильно измерять температуру тела

Врачи рассказали, как правильно измерять температуру тела

Эксперты уверены: чтобы выявить людей, инфицированных коронавирусом и имеющих повышенную температуру тела, нужно сканировать их глазные яблоки и кончики пальцев. Измерение температуры в области лба ненадежно.

В качестве повышенной температуры (лихорадки) эксперты Университета Портсмута считают температуру, равную или превышающую 38С (при замере вне больницы). При этом они признают, что далеко не у всех инфицированных коронавирусом температура поднимается до этого значения. Температура может повышаться вследствие другой инфекции, из-за принятия алкоголя или теплой одежды. При этом в таких случаях термометр чаще определит повышенную температуру именно при измерении показателей в районе лба.

В целом медики призывают производить измерение температуры в разных зонах. К примеру, если у человека жар, лоб будет горячим, а руки — холодными. Просто необходима программа, которая бы высчитала разницу. С точки зрения надежности измерения температуры, самые высокие показатели у термометров, вводимых в легочную артерию через катетер. Далее по точности идут ректальные термометры, у которых, правда, есть альтернатива — оральное измерение температуры.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: здоровье

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