Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 151

Врачи рассказали, почему не следует отказываться от ужина

Врачи рассказали, почему не следует отказываться от ужина

Медики не рекомендуют отказываться от ужина, так как возможны негативные последствия. Объём еды перед сном должен быть минимальным, вместе с тем не следует употреблять жирные блюда.

Об этом пишут СМИ.

Каждому человеку, стремящемуся поддерживать здоровье, необходимо соблюдать сбалансированное питание, крайне важно не переедать. Специалисты отмечают, что при стремлении к похудению нельзя спешить сбрасывать лишние килограммы. На протяжении недели допускается терять не более 1 кг веса.

Отказ от ужина приводит к двухразовому питанию, данная схема ускоряет выведение из организма воды, что может создать иллюзию похудения. Вместе с тем при возврате к трёхразовому режиму питания человек быстро поправляется. Самым безвредным способом похудеть является ежедневный контроль общего количества калорий, считают диетологи.

Следует избегать жареной пищи, отдавая предпочтение свежим овощам и фруктам, их необходимо съедать до 400 г в день. Рекомендуется также хлеб из муки грубого помола. Отказ от ужина и сытный завтрак или обед не способствуют похудению, заявляют специалисты.

Для эффективного снижения веса необходимо употреблять салаты без большого количества масла. В качестве базовых продуктов рекомендуется использовать крупы или корнеплоды, можно включить в ежедневный рацион мясо птицы, яйца, орехи и рыбу.

Источник: golos.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: питание

Читайте ещё:

Збройні Сили України планово переходять на систему харчування за каталогом продуктів, процес забезпечення якісним харчуванням є безперервним
09.08.2020 10:28    128
Индекс борща: как менялась стоимость блюда в 2014-2020 годах
09.08.2020 08:14    379
Стоимость фруктов и овощей на центральном рынке Харькова бьет рекорды (ВИДЕО)
07.08.2020 06:25    346
Диетологи объясняют, во сколько и чем ужинать, чтобы не набирать лишний вес
06.08.2020 06:35    301
Уряд затвердив план заходів щодо реалізації реформи шкільного харчування
06.08.2020 06:18    117
Пищевой продукт харьковского производства попал в список опасных
06.08.2020 00:35    1322
Йогурт и кефир защищают от коронавируса
05.08.2020 08:02    392
Сметана vs майонез: Известный диетолог назвала лучшую заправку для салатов
04.08.2020 09:19    238
Медики запретили есть ягоды и фрукты после обеда
28.07.2020 09:33    433
Медики назвали коды пищевых добавок, вызывающих онкологию
28.07.2020 06:23    326
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 