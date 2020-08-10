Врачи рассказали, почему не следует отказываться от ужина

Медики не рекомендуют отказываться от ужина, так как возможны негативные последствия. Объём еды перед сном должен быть минимальным, вместе с тем не следует употреблять жирные блюда.

Об этом пишут СМИ.

Каждому человеку, стремящемуся поддерживать здоровье, необходимо соблюдать сбалансированное питание, крайне важно не переедать. Специалисты отмечают, что при стремлении к похудению нельзя спешить сбрасывать лишние килограммы. На протяжении недели допускается терять не более 1 кг веса.

Отказ от ужина приводит к двухразовому питанию, данная схема ускоряет выведение из организма воды, что может создать иллюзию похудения. Вместе с тем при возврате к трёхразовому режиму питания человек быстро поправляется. Самым безвредным способом похудеть является ежедневный контроль общего количества калорий, считают диетологи.

Следует избегать жареной пищи, отдавая предпочтение свежим овощам и фруктам, их необходимо съедать до 400 г в день. Рекомендуется также хлеб из муки грубого помола. Отказ от ужина и сытный завтрак или обед не способствуют похудению, заявляют специалисты.

Для эффективного снижения веса необходимо употреблять салаты без большого количества масла. В качестве базовых продуктов рекомендуется использовать крупы или корнеплоды, можно включить в ежедневный рацион мясо птицы, яйца, орехи и рыбу.

Источник: golos.ua/

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