Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:46
Просмотров: 133

Вражає молодших: у МОЗ назвали особливості COVID-штаму Омікрон

Вражає молодших: у МОЗ назвали особливості COVID-штаму Омікрон

COVID-штам Омікрон частіше призводить до інфікування в домашніх осередках та має менший інкубаційний період, який складає в середньому 3 доби.

Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я України з посиланням на наукові дослідження.

Омікрон вражає більш молодих людей, ніж Дельта

Середній вік пацієнтів з Омікроном складає 30,8 років, а середній вік хворих на штам Дельта – 38,3 роки.

Збільшується ризик повторного зархворювання

У випадку із Дельтою він становив близько 2,5%, для Омікрону – у понад 5 разів вище, 13%.

Омікрон більш заразний

Також відомо, що Омікрон у 2,9 рази більш заразний, ніж Дельта. У країнах, де виявили варіант, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.

Ризик госпіталізацій знижується

Наразі немає інформації стосовно більш важкого перебігу COVID-19 у людей, в яких виявили Омікрон.

Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Водночас дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих Омікроном.

У порівнянні зі штамом Дельта, випадки захворювання на Омікрон мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.

Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для Омікрону є на 50% меншим, ніж для Дельти.

Лише 0,6% хворих на Омікрон були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

"Водночас дані щодо госпіталізацій не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією.

До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей", – йдеться у повідомленні МОЗ.

У міністерстві нагадують, що вберегтися від Омікрону та інших штамів COVID-19 можна, дотримуючись наступних порад:

● правильне використання масок;

● дотримання дистанції;

● регулярне миття рук;

● вакцинація проти COVID-19.

Вражає молодших: у МОЗ назвали особливості COVID-штаму Омікрон

Нагадаємо, за результатами дослідження, Омікрон протікає на 70% легше і спричиняє на 80% менше госпіталізацій, порівняно з варіантом Дельта.

Источник: pravda.com.ua

Автор: Яна Осадча

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: пандемия

Читайте ещё:

Омікрон: чому бустер працює, а дві дози вакцини - не дуже
Сегодня 08:47    19
Чи потрібно декларувати «ковідну тисячу»?
Сегодня 08:12    82
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 13 січня 2022 року
Сегодня 06:35    111
13.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі
Сегодня 06:26    107
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    126
BioNTech і Pfizer почали випуск вакцини від "омікрона"
13.01.2022 08:51    216
Нейросеть нашла 400 видов летучих мышей, которые могут переносить неизвестные коронавирусы
13.01.2022 07:33    220
В Харькове началась новая волна коронавируса - эпидемиолог
13.01.2022 06:50    630
12.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі
13.01.2022 06:41    168
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 12 січня 2022 року
13.01.2022 06:32    144
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 