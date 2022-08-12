Вред лазерной эпиляции - развенчиваем все мифы

Появление лазерной эпиляции вызвало фурор. Наконец сбылась мечта всех женщин ‒ можно практически безболезненно избавиться от нежелательных волосков на годы. Но, как всегда, не обошлось без скептиков ‒ многие до сих пор не могут поверить, что все так радужно и сеют сомнения о безопасности технологии. И это несмотря на то, что научно доказано отсутствие какого-либо негативного воздействия лазера на организм. Мы предлагаем поставить точку в этом вопросе и разобрать все существующие мифы о вреде лазера.

Известные мифы о вреде лазерной эпиляции для здоровья

Лазер провоцирует рак

Нет никаких научных оснований для такого рода заявлений. Действие лазера точечное на волосяной фолликул, при этом не наносится вред ни коже, ни другим тканям, органам. Тем более, чтобы спровоцировать рост раковых клеток, нужно собрать вместе много факторов, которые не связаны с воздействием лазера. Единственный случай, когда лазер может скажем так «помочь» прогрессированию болезни ‒ если сделать эпиляцию на зоне с невусом, любым другим новообразованием, которое уже вступило в фазу перерождения. Но в случае посещения надежной клиники такое исключено - специалист заранее осматривает кожу, уточняет детали, чтобы исключить подобные прецеденты.

Негативное облучение

Этот миф скорее всего связан с непониманием термина излучение лазерного луча. Это не синоним облучению, когда воздействию поддается весь организм. Луч излучает свет и тепло точечно на луковицу, не нанося никакого вреда. Даже небольшие дозы облучения рентгена, МРТ нельзя сравнивать с лазером, мощность которого в разы меньше и имеет совершенно иной характер воздействия.

Вред нерожавшим девушкам

Природу этого мифа исследовать сложно, так как нет совершенно никаких оснований для таких предположений. Причины бесплодия связаны с нарушением функции репродуктивных органов и другими отклонениями, к которым лазер не имеет отношения. Лазер не воздействует на органы. В случае эпиляции зоны бикини луч направлен сугубо на фолликул, он не затрагивает внутренние органы и ткани.

Вред беременным и кормящим грудью

Беременность и кормление грудью ‒ это действительно противопоказания для проведения лазерной эпиляции. Но причины не во вреде процедуры. Лазер не наносит урона здоровью женщины или ребенка. Противопоказание связано с сугубо гормональным фоном. Во время беременности и лактации у женщины гормоны работают «по-особенному», а рост волос непосредственно с ними связан. Поэтому результаты эпиляции могут быть непредсказуемыми, есть риск, что волосы будут удаляться не так эффективно, быстрее отрастать, возможно появление пигментации.Только по этим причинам курс эпиляции рекомендуется отложить.

Неэффективность для светлых или седых волос

Первые лазерные аппараты действительно не справлялись с такими волосками из-за малого содержания в них меланина. Но оборудование последнего поколения работает с любым волосом и типом кожи.

Есть ли риски других негативных последствий?

Любые раздражения кожи, ожоги и травмы возможны только в случае:

некомпетентности мастера и старого оборудования с ограниченным функционалом;

проведения процедуры при наличии противопоказаний;

несоблюдения рекомендаций подготовки к сеансу и уходу после эпиляции.

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