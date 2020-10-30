Все, что вам нужно знать о менструальных чашах

Менструальные чаши не только экономичны и более гигиеничны, но и являются лучшей альтернативой гигиеническим прокладкам и тампонам.

Доктор Пратима Редди, старший акушер и гинеколог больницы Fortis La Femme, Richmond Road Bangalore, ответила на некоторые из наиболее распространенных вопросов, которые женщины задают о менструальных чашах.

Что такое менструальная чаша?

Это гибкая чаша, предназначенная для использования во влагалище во время менструации. Она собирает кровь, в отличие гигиенических прокладок и тампонов, которые ее впитывают. Некоторые чаши долговечные и многоразовые, другие – одноразовые. Большинство чашек изготовлено из силикона или резины.

Верно ли, что менструальные чаши менее вредны для окружающей среды?

Да. Они не способствуют образованию отходов, засоряющих свалки, вырубается меньше деревьев, и их стоимость ниже, поскольку их можно использовать повторно.

Как менструальная чаша остается на месте? Почувствую ли я это после ношения?

Она остается на месте с легким всасывающим механизмом. Вы не почувствуете ее, пока она правильно установлена и правильно сидит во влагалище.

Я раньше пользовался гигиеническими прокладками. Целесообразно ли переходить на менструальную чашу или сначала попробовать тампоны?

Менструальную чашу можно использовать, даже если в прошлом использовались только гигиенические прокладки. И нет необходимости сначала пробовать тампоны. Ее не нужно пробовать перед месячными, и можно использовать сразу во время менструации.

Больно вводить и доставать чашу?

Помните, что менструальная чаша сделана из силикона. Так что она очень податливая и гибкаяя. Чтобы ввести чашу, ее нужно сложить, и это не более неудобно, чем использование тампона.

Может ли девственница использовать чашу?

Да, конечно. Однако, поскольку девственная плева не повреждена, а вход во влагалище меньше, может потребоваться небольшая практика. Кроме того, вы можете выбрать чашу меньшего размера.

Какие размеры чаш доступны, и какой из них выбрать?

Обычно доступны чаши «малого» и «среднего» размера. Это потому, что не все вагины одинаковы. Факторы, которые следует учитывать при выборе размера чаши, – это обилие месячных, возраст и положение шейки матки. Если количество выделений большое, предпочтительнее средняя чашка, а в “легкие” дни – маленькая. Если шейка матки расположена низко, подойдет маленькая чаша, поскольку ножка чаши короче и, следовательно, лучше сидит. Женщинам более молодого возраста подойдет чаша меньшего размера, ее будет легче ввести.

Как правильно очистить чашу?

Вымойте ее чистой водой и протрите тканью. В конце каждого цикла ее необходимо стерилизовать и хранить готовой в течение следующего месяца. Стерилизацию легко выполнить, прокипятив чашу в кастрюле с водой в течение трех минут. Для ее хранения используйте дышащий хлопковый мешок. Избегайте хранения в герметичном контейнере.

Каковы недостатки чаши?

Одним из основных недостатков, с которыми сталкиваются женщины, является опорожнение чаши, поскольку это может привести к беспорядку. Уборка в общественном туалете может вызвать смущение. Некоторым женщинам может быть трудно вставлять и извлекать чашу, пока они не привыкнут к ней.

Итак, следует ли использовать менструальную чашу?

Это вопрос личного выбора. Единственный способ узнать, подходит ли вам менструальная чаша, – это купить ее и попробовать! Они бывают разных форм и размеров, поэтому иногда, если первая вам не подходит, подойдет следующая. Вы можете найти их в аптеках или купить в Интернете.

Менструальная чаша

Источник: 1 Минута