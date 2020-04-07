Все не так плохо, как может казаться: Хорошие новости о борьбе с коронавирусом

Плохих новостей за последнее время, к сожалению, хватает. Но есть и хорошие. Которые иногда могут затеряться в потоке негатива. Рассказываем

Во-первых, начнем с очевидного. Наряду с иногда просто огромными цифрами инфицированных и умерших от Covid-19 за день (да и в целом) есть еще одна, далеко не маленькая (по количеству) графа. Это выздоровевшие от вируса.

По состоянию на сейчас, таковых по всему миру 270 098 человек. В том числе 28 – в Украине.

При этом, как рапортуют из многих стран, количество людей, справляющихся с коронавирусом, постоянно увеличивается.

А некоторые случаи выздоровления действительно могут настроить на позитивный лад.

Выздоровление от вируса есть. И за него надо бороться

Как известно, основной группой риска при заболевании Covid-19 считают пожилых людей. Но серьезная часть этих самых пожилых людей своим примером доказывает обратное. Точнее, доказывает, что бороться с заболеванием и побороть его не просто можно, но и нужно.

Например, эта 104-летняя итальянка, которая на этот момент стала самым пожилым человеком в мире, выздоровевшим от Covid-19.

Из открытых источников

Ада Зануссо родилась в 1916 году и, как пишет La Repubblica, последние годы жила в доме престарелых на севере Италии.

Женщине стало плохо 17 марта. Позже у нее диагностировали коронавирус.

По словам ее сына Джампьеро, сейчас его мама восстанавливается и, как говорят врачи, является самым старым человеком в мире, который выздоровел от Covid-19.

До этого из итальянского города Римини сообщили о выздоровлении 101-летнего мужчины, который неделю находился на лечении, но позже был выписан и вернулся к семье.

Подобные случаи недавно произошли в еще одной стране, страдающей от пандемии, – в Иране. Там от вируса излечились пациенты в возрасте 100 и 106 лет.

Кстати, об Италии. Оттуда начали сообщать хорошие новости. Например, вчера стало известно, что в отделениях интенсивной терапии начало уменьшаться количество пациентов.

Также пришли хорошие новости из Испании. Там зафиксировали снижение уровня заболеваемости Covid-19.

Отдельно, пожалуй, отметим, что многие из известных людей, которые заразились вирусом, вносят свою лепту в дальнейшую с ним борьбу.

В частности, не так давно стало известно о выздоровлении певицы Pink, ранее подхватившей коронавирус. Она не только справилась с ним, но и финансово вложилась в дальнейшую борьбу за других людей, пожертвовав 1 млн долл.

Что там с вакциной?

Из открытых источников

Ее пока разрабатывают, в ряде стран тестируют, но в общем-то, скорее всего, раньше чем через год мы ее не увидим.

И все же сейчас как раз такой случай, когда к поиску вакцины подключились практически все страны. Что в любом случае должно максимально ускорить процесс. И это, судя по периодическим сообщениям из различных стран, собственно, и происходит.

Одно из последних сообщений пришло из Турции. Там испытали вакцину от коронавируса на животных. И у тех выработались антитела.

По словам профессора медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеша Кара, сейчас "пришло время проверить, может ли она защитить людей".

Поддержка от тех, от кого ее ждут

Из открытых источников

К жителям стран обращаются власти. В первую очередь они сообщают своим гражданам, как страна будет жить дальше и какие конкретные меры будут приняты.

Но есть и обращения, которые направлены на моральную поддержку жителей. Такие обращения часто исходят от монархов.

В частности, вчера к жителям Великобритании обратилась королева Елизавета II. Она, мягко говоря, нечасто, обращалась к британцам за время своего правления. Но здесь ситуация изменилась.

Елизавета высказала надежду, что в будущем все смогут гордиться тем, как британцы встретили эти трудности.

"А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние".

Источник: 112.ua/

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