Всё в вашей голове: 7 быстрых упражнений, чтобы перестать беспокоиться

Медитация — хороший способ избавиться от тревоги и привести свои мысли в порядок. Эта практика может научить вас распознавать беспокойные мысли, наблюдать за ними, а затем — отпускать. По сути, вы учитесь узнавать свои чувства и реагировать на них, а не мгновенно поддаваться эмоциям, которые могут выбить вас из колеи на целый день или дольше.

Тем не менее, может быть трудно понять, с чего начать и что делать, когда вы начинаете поддаваться беспокойству. Мы собрали 7 приёмов, которые помогут.

Сфокусируйтесь на вдохах и выдохах

Держа руку на животе, сосредоточьтесь на том, как вы вдыхаете и выдыхаете. Можете про себя считать: «один» на вдохе, «два» на выходе. Когда вы обращаете внимание на движение своего тела, вы возвращаетесь в текущий момент и не позволяете своим мыслям поставить вас в угол. На упражнение потребуется всего 10 секунд, а повторять его можно так часто, как вам потребуется.

Обратите внимание на то, как ваши ноги стоят на полу…

… или как ваши руки чувствуют себя на клавиатуре; или на то, как ваша спина прижимается к стулу, — на всё то, что помогает мозгу вспомнить, где вы находитесь и что делаете в текущий момент. Как только вы поймёте, что потерялись в переживаниях, вернитесь обратно с помощью тактильных ощущений.

«Отсканируйте» всё тело, начиная с макушки до пяток

Закройте глаза и сфокусируйтесь на лбу — затем начните сканировать всё ваше тело, останавливаясь на определённых частях (например, на глазах, рте, шее, ключицах и т. д.), чтобы обратить внимание на каждое ощущение — хорошее или плохое — в вашем теле.

Не выносите суждений и не зацикливайтесь на каких-либо конкретных чувствах — просто запомните их и двигайтесь дальше; сканируйте всё своё тело два-три раза, обращая внимание на то, что вы чувствуете до и после завершения сканирования.

Представьте себе яркий тёплый солнечный свет, сияющий над вашей головой

Вы знаете это приятное чувство, когда вы где-то лежите или сидите на подоконнике, и солнечный луч падает прямо на вас? Представьте себе это чувство, когда в следующий раз вы будете обеспокоены чем-то — вместо лица или возле вас просто представьте луч света, заполняющий каждую часть вашего тела, от пальцев ног до головы. Позвольте теплу, свету и простору снять напряжение в теле.

Пусть ваш разум думает обо всём, о чем он хочет думать

Да, даже о чём-то тревожном. Это звучит нелогично, но когда вы сидите со своими мыслями — без каких-либо ожиданий, цели или сосредоточенности в течение нескольких минут — вы даёте своему разуму дополнительное пространство, необходимое, чтобы помочь ему расслабиться.

Представьте себе кого-то, кого вы любите, и возьмите на себя его беспокойство

Правда, это звучит странно, но просто попробуйте: держите в уме образ кого-то, кого вы любите или кто вам дорог, и представьте, что вы берёте на себя его тревоги и неуверенность с каждым вдохом. На выдохе подумайте обо всех его хороших качествах и о прекрасных моментах, которые вы провели вместе — вроде как вдыхать плохое и выдыхать хорошее.

Это упражнение заключается в том, чтобы представить счастье других перед собой. Оно называется «умелое сострадание». Это один из наиболее эффективных способов избавиться от сильных эмоций, вроде беспокойства, — сосредоточиться на другом человеке.

Поговорите с собой, как если бы вы разговаривали с другом

Спросите себя: «Что вы цените больше всего в своей жизни?» Так вы представите то, что у вас уже есть — материальные и нематериальные вещи — и поблагодарите за это. Погрузитесь в эту тёплую эмоцию ненадолго. Мысли о другом человеке отвлекут вас от негативных эмоций.

Источник: anywellmag.com

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