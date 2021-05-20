Всего 4400 шагов в день достаточно для укрепления здоровья

Исследователи утверждают, что вместо часто рекомендуемых 10 тысяч шагов, всего 4400 шагов в день могут быть достаточны для укрепления здоровья и защиты от целого ряда серьезных заболеваний. Анализ преимуществ разных видов и уровней физической активности, проведенный экспертом из Университета Хартфордшира (Великобритания), показал, что классическая цель в 10 тысяч шагов может оказаться излишней.

Как известно, физическая активность достаточно сильно помогает снижать риск развития хронических заболеваний, таких как деменция и некоторые виды рака, а также в целом положительно сказывается на состоянии здоровья. Как показали расчеты, в среднем человеку нужно около двух часов ходьбы в день, чтобы достичь цели в 10000 шагов, но всего около 53 минут, чтобы достичь цели в 4400 шагов.

Ученые отмечают, что даже небольшие физические нагрузки положительно влияют на здоровье. Поэтому очень важно делать хотя бы короткие, но регулярные перерывы при сидячей работе.

Линдси Боттомс из Университета Хартфордшира подробнее рассмотрела цель в 10 тысяч шагов. Она отметила, что изначально это был маркетинговый инструмент для устройства, которое называлось «Manpo-kei», что переводится как «10 000 шагов на метр». Аналогичные устройства сейчас называют шагомерами. После этого именно такое число шагов для многих закрепилось как ежедневная цель.

Она отмечает, что ежедневная ходьба 10000 шагов, безусловно, полезна для здоровья – многочисленные исследования показывают, что выработка этой привычки может улучшить как психическое, так и физическое здоровье, а также снизить риск развития диабета. Однако, для достижения положительных результатов вполне достаточно меньшее количество шагов, а именно – 4400 шагов.

Ученые обнаружили, что, хотя есть некоторая тенденция того, что, чем больше шагов проходить, тем ниже становится риск смерти, тем не менее, этот эффект стабилизировался на достижении примерно 7500 шагов в день и дополнительных преимуществ от ходьбы после превышения этого показателя не наблюдалось. А вот прохождение ежедневно менее 4 тысяч шагов в долгосрочной перспективе может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Источник: Новости Ю

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