Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:39
Просмотров: 99

Всего 4400 шагов в день достаточно для укрепления здоровья

Всего 4400 шагов в день достаточно для укрепления здоровья

Исследователи утверждают, что вместо часто рекомендуемых 10 тысяч шагов, всего 4400 шагов в день могут быть достаточны для укрепления здоровья и защиты от целого ряда серьезных заболеваний. Анализ преимуществ разных видов и уровней физической активности, проведенный экспертом из Университета Хартфордшира (Великобритания), показал, что классическая цель в 10 тысяч шагов может оказаться излишней.

Как известно, физическая активность достаточно сильно помогает снижать риск развития хронических заболеваний, таких как деменция и некоторые виды рака, а также в целом положительно сказывается на состоянии здоровья. Как показали расчеты, в среднем человеку нужно около двух часов ходьбы в день, чтобы достичь цели в 10000 шагов, но всего около 53 минут, чтобы достичь цели в 4400 шагов.

Ученые отмечают, что даже небольшие физические нагрузки положительно влияют на здоровье. Поэтому очень важно делать хотя бы короткие, но регулярные перерывы при сидячей работе.

Линдси Боттомс из Университета Хартфордшира подробнее рассмотрела цель в 10 тысяч шагов. Она отметила, что изначально это был маркетинговый инструмент для устройства, которое называлось «Manpo-kei», что переводится как «10 000 шагов на метр». Аналогичные устройства сейчас называют шагомерами. После этого именно такое число шагов для многих закрепилось как ежедневная цель.

Она отмечает, что ежедневная ходьба 10000 шагов, безусловно, полезна для здоровья – многочисленные исследования показывают, что выработка этой привычки может улучшить как психическое, так и физическое здоровье, а также снизить риск развития диабета. Однако, для достижения положительных результатов вполне достаточно меньшее количество шагов, а именно – 4400 шагов.

Ученые обнаружили, что, хотя есть некоторая тенденция того, что, чем больше шагов проходить, тем ниже становится риск смерти, тем не менее, этот эффект стабилизировался на достижении примерно 7500 шагов в день и дополнительных преимуществ от ходьбы после превышения этого показателя не наблюдалось. А вот прохождение ежедневно менее 4 тысяч шагов в долгосрочной перспективе может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: здоровье

Читайте ещё:

4 мышечных зажима шеи и головы: причины и помощь
18.05.2021 11:33    395
Довгі робочі дні вбивають сотні тисяч людей щороку — ВООЗ
18.05.2021 10:02    299
Сто дополнительных кислородных точек: в “железнодорожной” больнице провели трассу (ФОТО)
18.05.2021 07:09    245
Участник харьковского полумарафона потерял сознание
17.05.2021 07:47    353
У Києві з’явиться Центр нейрореабілітації учасників АТО
16.05.2021 09:34    262
Підозра на COVID. НСЗУ надає алгоритм дій для пацієнта
14.05.2021 06:27    276
Гастроэнтеролог назвала причины, по которым урчит в животе
13.05.2021 11:57    325
Тысячи людей страдают от «известкового плеча» даже не подозревая об этом
12.05.2021 10:34    844
Диетолог рассказала, как легко избавиться от «зимнего» жира
11.05.2021 13:02    493
Старение кожи и разрушение клеток ДНК: безопасного загара не бывает
11.05.2021 10:10    297
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 