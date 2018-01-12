Вспышка кори в Украине. Как защититься от опасной инфекции и есть ли в Харьковской области противовирусная вакцина?

В очередь за прививкой от кори украинцы начали выстраиваться в начале этого года после вспышек сразу в нескольких регионах страны. В данный момент лидер антирейтинга – Одесская область, там в течение нескольких месяцев вирус диагностировали больше, чем у 1000 человек. А накануне от кори там умер 5-летний ребенок. На Харьковщине о превентивных мерах по борьбе с вирусом активно заговорили после вспышки в соседней, Днепропетровской области. Несмотря на то, что в прошлом году зарегистрировано всего 11 случаев заболевания, а в 2018-м пока ни одного, отмечают харьковские врачи, появился риск занесения инфекции.

Татьяна Карлова, зав. отд. орг. эпид. исследований Хар. обл. лаб. центра:

Розповсюдження на території Харківської області немає, однак з огляду на ту ситуацію, яка розвивається в Дніпрі, в Дніпропетровській області, а ви ж розумієте, які в нас зараз міграційні процеси і як близько ми знаходимося. Вже до Закарпаття ще далеко, то Дніпро воно в нас рядом. Межує з нами, воно тут, тому заноси можливі і єдиним захистом є проведення щеплення.

Плановая вакцинация от кори проводиться два раза – сначала в год, потом ревакцинация – в 6 лет, поскольку после первой дозы иммунитет к инфекции может не выработаться, рассказывают специалисты. По словам врачей, в поликлиниках проводят беседы с родителями, которые отказываются от повторной прививки детям, но подчеркивают, после вспышек вируса в разных регионах Украины они стали чаще соглашаться на вакцинацию.

Елена:

Делаем, конечно, обязательно, все вовремя, по расписанию, да. Поэтому у нас и в Харькове кори нет, слава Богу, потому что у нас сознательнее все.

Вирус кори распространяется воздушно-капельным путем. В зоне особого риска заражения, уточняют врачи, не только дети, но и взрослые – возрастом до 30 лет, которые не делали ранее необходимые прививки. Если люди не помнят или не знают – вводили им вакцину или нет, можно уточнить с помощью специального лабораторного теста. Вакцин против кори, говорят эпидемиологи, в Харьковской области на данный момент достаточно, сделать прививку в медучреждениях можно бесплатно.

Татьяна Карлова, зав. отд. орг. эпид. исследований Хар. обл. лаб. центра:

Це вакцина - Пріорікс - кір-паротит-краснуха, вона від трьох, моновакцини проти кору немає, лише є від 3, але якщо ви навіть (така є сносочка у наказі МОЗ України) перехворіли двома захворюваннями, то протипоказом це не є для проведення вакцинації цією вакциною.

По словам харьковских эпидемиологов, из-за вспышки инфекции в Украине, сейчас всех пациентов, которые обращаются к медикам с жалобами на кожную сыпь, в первую очередь, проверяют именно на наличие кори. Диагностика проводится тщательно, ведь если классический тип этого заболевания идентифицировать легко, то мутирующие – сначала можно перепутать с обычной аллергией.

Агентство Телевидения Новости