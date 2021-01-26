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Вступили в дію норми щодо цифровізації форм № 058/0 та 060/о (екстрених повідомлень по підозрах і випадках COVID-19)

Вступили в дію норми щодо цифровізації форм № 058/0 та 060/о (екстрених повідомлень по підозрах і випадках COVID-19)

З метою посилення координації й організації заходів із протидії поширенню COVID-19 було здійснено державну реєстрацію наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30.11.2020 № 2764 «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2», а також затверджено Зміни до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)».

Зазначеними документами передбачається, що на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни, замість ведення паперових форм первинної облікової документації № 058/о та № 060/о у разі наявності відповідної технічної можливості медичні працівники вноситимуть відповідні електронні медичні записи до електронної системи охорони здоров'я, звідки відомості будуть автоматизовано передаватись до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями. Це стосується лише випадків підозр на інфікування або підтверджених діагнозів захворювання на COVID-19.

Цим повідомленням офіційно інформуємо, що з 25 січня 2021 року настала технічна можливість в електронній системі охорони здоров’я і електронній інтегрованій системі спостереження за захворюваннями та зазначені нововведення вступили в силу.

Детальніше ознайомитись зі змінами та роз’ясненнями можна за посиланням: https://ehealth.gov.ua/2021/01/25/tsyfrovizatsiya-formy-058-o-ekstrene-povidomlennya-pro-covid-19/

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Источник: moz.gov.ua

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