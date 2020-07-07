Второй подбородок, выпадение волос и сколиоз: что будет с удаленщиками через 25 лет

Гибридный режим работы - совмещающий офис и удаленку - может сказаться на здоровье людей. Платформа по поиску работы DirectlyApply показала, какие последствия ожидают «удаленных» работников, если те не изменят свои повседневные привычки.

Ее создатели пригласили группу клинических психологов и фитнес-экспертов, чтобы изучить, как удаленка влияет на человека физически и психологически. Специалисты объяснили, какие изменения произойдут при таком режиме работы через 25 лет. В результате появилась Сьюзан — модель типичного удаленного сотрудника будущего, на которой они подробно разбирают все негативные последствия.

Так, постоянное нахождение перед монитором вызовет «синдром компьютерного зрения», при котором глаза становятся сухими и воспаленными, а зрение — замутненным. Кроме того, на белках начнут появляться красные пятна, а под глазами — большие синяки.

Недостаток физической активности и сидение в неправильной позе приведут к искривлению позвоночника, болям в спине и шее, ожирению и «tech neck» (эффект от постоянного просматривания мобильных устройств и планшетов): кожа не шее обвиснет, появится второй подбородок. От постоянной работы на клавиатуре деформируются кисти рук. Нехватка витамина D повлечет потерю волос, кожа побледнеет, станет тусклой и покроется морщинами.

Наконец, человек, работающий дистанционно, будет постоянно находиться в стрессе, который вызовут режим работы и отсутствие личных контактов. От этого, в свою очередь, повысится кровяное давление, а состояние здоровья еще сильнее ухудшится. Чтобы сохранить его, авторы исследования советуют придерживаться нескольких правил. Важно поддерживать постоянный режим работы, регулярно выполнять физические упражнения и время от времени выходить на улицу, чтобы восстановиться после дня, проведенного за компьютером.

«Придерживаться одного образа жизни и уровня продуктивности необходимо для поддержания эмоционального здоровья при работе удаленно. Рутина дает нам возможность управлять своим временем и поддерживать наше внимание. Подумайте о том, как вы хотите управлять своим временем и что будет лучше всего работать в более широком контексте вашей жизни», отмечает психолог Рэйчел Аллан.

Агентство Телевидения Новости