Вторую реанимацию в инфекционке откроют в октябре

Второе реанимационное отделение в харьковской "инфекционке" планируют открыть через полтора месяца. Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область министр здравоохранения Максим Степанов вместе с председателем ХОГА Алексеем Кучером посетили областную инфекционную больницу. Там Степанова ознакомили с проектом нового отделения интенсивной терапии, которое планируют развернуть на 5-м этаже больницы. Проектом предусмотрено обустройство отдельного лифта для доставки больных.

"Согласно плану, здесь будут размещены 20 коек. Мы учитываем пожелания врачей, которые для удобства обслуживания пациентов настаивают на закупке однотипного медицинского оборудования, в частности - аппаратов ИВЛ", - сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

Также проект предполагает объединение двух палат с одним медсестринским постом, оборудование санпропускника и других необходимых медицинских кабинетов. В частности, здесь будет размещена собственная операционная. Заместитель председателя ХОГА доложил, что обустроить отделение планируют за 1,5 месяца.

"Помещение фактически готово: демонтаж мы проведем за неделю или 10 дней, существуют довольно быстрые технические решения для укладки полов и стен, нужно смонтировать вентилирование, и в течение месяца будет заменен лифт. Мы заканчиваем расчеты, нам нужно, чтобы врачи как можно быстрее дали техническое задание", - отметил Тарас Пастух.

Как рассказал директор областной инфекционной больницы Павел Нартов, открытие отделения очень важно для решения вопроса лечения тяжелых больных COVID-19.

"В первую очередь нам необходимы реанимационные койки. Хочу отметить, что у нас сейчас есть 12 реанимационных коек. Когда будет открыто новое отделение, это значительно ускорит процесс решения этой проблемы", - сказал Павел Нартов.

Алексей Кучер добавил, что финансирование для создания отделения интенсивной терапии уже есть, ремонтные работы начнутся после согласования технических деталей с медработниками.

Источник: sq.com.ua

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