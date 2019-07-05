Выяснили, насколько человек полнеет, находясь в отношениях

В романтических отношениях есть много положительных сторон: в нашем организме выделяются стимулирующие молекулы фенилэтиламина, а потом и окситоцина, и мы чувствуем себя энергичными, довольными и счастливыми. Безусловно, есть и минусы: иногда ваш партнёр подворовывает у вас еду, занимает душ по утрам или ненавидит вашего кота. Однако недавно учёные обнаружили ещё один внушительный недостаток: в отношениях люди набирают вес.

Исследователи из фирмы OnePoll, опросив 2000 американцев, все из которых пребывали в отношениях, обнаружили, что 3/4 людей располнели, найдя пару. В среднем люди набирали — сейчас держитесь — 16 килограмм со времени знакомства с партнёром, и 7 из них — за первый год отношений.

В чём причина такого стремительного набора веса? Что ж, 64% опрошенных заявили, что больше не чувствовали необходимости хорошо выглядеть, чтобы привлечь партнёра. Кроме того, частые ужины и обеды в ресторанах тоже повлияли на фигуры пар — так считают 41% участников эксперимента. Наконец, 34% заявили, что слишком часто брали еду с собой и затем съедали дома. В общем, причин действительно уйма, и все, как одна, очень уважительные.

Вместо того, чтобы есть вместе, попробуйте вместе отправиться на занятия спортом — тем более, что групповые тренировки считаются более эффективными.

Источник: anywellmag.com

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