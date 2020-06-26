Выпускники харьковского медколледжа хотят лечить коронавирус

Проблему нехватки медиков, готовых работать с больными коронавирусом, обсудили на совещании председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера с ректорами медицинских вузов и директорами медколледжей региона. Участие в мероприятии приняли главные врачи ключевых больниц, которые принимают больных COVID-19.

Ректоры вузов и директора медицинских колледжей сообщили, что среди выпускников этого года есть желающие работать с больными COVID-19.

9 человек готовы идти в Диспансер радиационной защиты, 16 - в областную инфекционную больницу. Выпускники нацелены на работу. Они готовы идти работать с 1 июля, хотя по закону у них месяц отпуска, сообщил директор Купянского медицинского колледжа имени Марии Шкарлетовой Олег Брянцев.

Желание работать высказали и выпускники Харьковского областного медицинского колледжа. По информации директора колледжа Эдуарда Хомченко, об этом сообщили уже несколько медицинских сестер, рентген-лаборант и несколько фельдшеров.

По словам и.о. директора диспансера радиационной защиты населения Ирины Пироговой, за последнюю неделю из реанимации уволились 15 медиков, в частности, остался один анестезиолог, три терапевта и еще один врач, 6 медсестер, 6 санитарок. Все остальные написали отказ от работы, они не увольнялись.

Заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук сообщил, что еще до открытия диспансера для приема больных COVID-19 медицинские работники сообщали о своей готовности работать с этими пациентами. Что касается содержания заявлений, в которых врачи отказываются оказывать помощь больным, то с ними сейчас работают юристы. Параллельно в больницу привлекают медиков из других учреждений.

Нам помогают сегодня госпиталь ветеранов войны - 2 врача-анестезиолога и врач-терапевт вышли работать в инфекционную больницу, но вчера мы предложили этим врачам перейти в чернобыльский диспансер, организовать там работу, они изъявили желание продолжить работать там, - сказал Бондарчук.

О ситуации в областной инфекционной больнице сообщил главный врач учреждения Павел Нартов.

Сначала было 24 врача-инфекциониста, сейчас - 26 врачей: 18 постоянно и 8 совместителей. Кроме того, мы приняли на работу еще 2-х врачей-терапевтов. Сегодня еще пришел один врач-инфекционист, мы его тоже возьмем, и по инфекционистам у нас полностью будет закрыт вопрос. 6 врачей-анастезиологов есть, кроме того, мы взяли дополнительно 5 врачей-анестезиологов. Сейчас у нас не 1 врач-анестезиолог дежурит, а уже 2 по больнице. Есть вопрос среди медицинского персонала. У нас 17 вакансий среднего медперсонала и 25 - младшего, - рассказал Нартов.

По его данным, за период с 1 апреля по 24 июня из больницы уволились 2 врача-инфекциониста (обоим более 70 лет), врач-бактериолог, 10 медицинских сестер и 15 санитарок. За это же время в заведение пришли работать 8 врачей-инфекционистов, 4 анестезиолога, 4 терапевта, 8 медсестер и 6 совместителей, 5 сотрудников младшего персонала и 7 совместителей.

Источник: sq.com.ua

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