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Выпустили презервативы, которые можно открыть только вдвоем

Выпустили презервативы, которые можно открыть только вдвоем

Аргентинский производитель секс-игрушек Tulipan выпустил первые в мире презервативы, которые можно открыть только вдвоем.

Как показано в рекламном ролике компании, чтобы получить содержимое из коробки, пара должна одновременно нажать восемь кнопок.

В создании упаковки производителю помогало рекламное агентство BBDO Argentina. Идея новой системы в том, чтобы секс был инициативой двух человек.

Вбудоване відео

"Tulipan всегда выступал за безопасное удовольствие, но для этой кампании мы решили сказать о самой важной вещи в сексуальных отношениях: наслаждение возможно только в том случае, если свое согласие дали оба партнера", – рассказал представитель копании.

Пока Tulipаn только раздавал новые презервативы в барах, но позже компания планирует продавать их.

Источник: 24tv.ua

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