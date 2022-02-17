Вышли на плато, но расслабляться рано: ситуация с COVID-19

1781 – именно столько случаев коронавируса за минувшие сутки подтвердили на Харьковщине. Следовательно, регион оказался на четвертом месте по количеству заболевших. В областном департаменте здравоохранения говорят, высокие цифры регистрации новых случаев, в отличие от предыдущих волн, испытывают медицинскую систему значительно меньше.

Все благодаря легкому течению Омикрона и вакцинации, говорит Максим Хаустов. Госпитализируют преимущественно тех, кто поздно обратился к врачу или пациентам с хроническими заболеваниями. Медучреждения, где лечат коронавирус, сегодня заполнены на 44 процента.

Максим Хаустов, директор Департамента здравоохранения ХОГА

Наразі ми маємо 54 % вакциновано населення. Можна сказати, що цей відсоток вакцинованих і дає такий перебіг захворюваності, що основна маса людей, які хворіють, лікуються вдома

В областном департаменте здравоохранения говорят, четвертая волна достигла условного плато. Но с уверенностью сказать, что теперь заболеваемость снизится, нельзя. Все зависит от соблюдения карантинных мер и темпов вакцинации, считают чиновники.

Что касается последнего, то за прошедшие сутки на Харьковщине от ковида привилось почти 6 тысяч человек.

Максим Хаустов, директор Департамента здравоохранения ХОГА

За весь період кампанії додаткову дозу отримала 1 839 осіб, бустерну 34 703 особи, дітей від 12 — 17 років 6 470 осіб, старших за 60 років — 89 010 осіб

Между тем, в Министерстве здравоохранения Украины зарегистрировали для экстренного применения в лечении коронавируса еще одно лекарство. Речь идет о препарате «Паксловид». По словам Виктора Ляшко, ранее Украина уже подписала контракт с компанией Pfizer на поставку 300 тысяч курсов таблеток.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины

Це ще один препарат для амбулаторного лікування ковід-19, який запобігає погіршенню стану та переходу захворювання з легкого ступеню важкості до важкого. В першу чергу, для пацієнтів з груп ризику

Это уже второй препарат, который Украина начнет использовать для лечения коронавируса. На прошлой неделе регионы получили таблетки «Молнупиравир»





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